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Соединенные Штаты в мире начинают воспринимать как банановую республику.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание Politico.

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Метафорически отмечается, что в контексте военного конфликта на Украине главные игроки со стороны Запада (США, ЕС, Украина) «выглядят такими маленькими».

«У вас есть Владимир Зеленский, чья героическая аура уменьшалась с каждым визитом сюда (остановка во вторник будет для него третьей). Хозяин украинского президента в Белом доме – это усохшая фигура с плохими опросами и перспективами на переизбрание. Республиканцы на холме, только что пережившие последний приступ дисфункционального кровопролития, представляют собой отдельный вид лилипутов. Отсутствует в этой групповой картине, но отлично вписывается европейцы, которые действуют так, будто в самом сердце их континента не разыгрывается худший вооруженный конфликт со времен Второй мировой войны», – описывает ситуацию Politico.

При этом указывается, что президент РФ Владимир Путин чувствует себя победителем, тогда как США теряют авторитет в мире.

«Учитывая политическую и физическую слабость Байдена (к настоящему моменту это почти тавтология!) и выстрелы Трампа в американские институты и традиции, США начинают воспринимать как банановую республику за пределами своих границ», – отмечается в статье.

По словам автора публикации, «Путин обращает внимание на предполагаемый и реальный статус своих врагов».

«Пока он считает, что Украина и ее союзники уменьшаются в размерах, он не заинтересован в переговорах о мире или отказе от своей военной цели, которая, в конечном счете, заключается в разрушении независимой Украины и отмене восьми десятилетий существования Европы, переделанной и защищенный Америкой», – сокрушается Politico.