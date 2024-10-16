Politico обьяснило, почему Украина не Израиль, и не может рассчитывать на такую же помощь от США

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Politico возвращается к теме украинских обид на США и ревности к Израилю, как более удачливому получателю американской военной помощи.

Как утверждается в публикации, Киев хочет, чтобы США помогали ему сбивать вражеские ракеты, как помогают Израилю, но Вашингтон не хочет делать этого, потому что у России, в отличие от Ирана, есть ядерное оружие.

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На этой неделе США развернули современную систему ПВО и направили десятки военных для защиты Израиля от иранских баллистических ракет, но ничего подобного такому уровеню помощи для Украины нет, хотя она ежедневно сталкивается с российскими беспилотниками, ракетами и бомбардировками.

В Киеве это называют двойными стандартами, о чем не раз говорил Зеленский. Однако причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, очень проста: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран нет, отмечает издание.

«Жесткий ответ, который украинцы, возможно, не хотели бы слышать, но который, к сожалению, правдив, заключается в том, что мы можем взять на себя риск сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, которая может привести до ядерной войны Существует гораздо больший риск, пытаясь сделать это из России», – сказал в интервью изданию POLITICO старший советник Сената США, который работает над политикой по Украине.

Два чиновника администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, высказали то же мнение.

В то же время, Киев хочет, чтобы Польша и Румыния, на территорию которых неоднократно залетали российские БПЛА, активно вмешались и начали их сбивать как в собственном воздушном пространстве, так и над западными областями Украины. Киев и Варшава договорились обсудить такую ​​возможность в недавнем соглашении о взаимной безопасности, но пока Польша не меняет своей политики.

Варшава четко дала понять, что не будет действовать без полной поддержки всего альянса НАТО, и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что такой поддержки не хватает. Он добавил, что Вашингтон также дал понять, что не хочет эскалации конфликта с Россией.

Хотя Киев хочет, чтобы его союзники действовали так же, как они действуют с Израилем, два украинских офицера противовоздушной обороны на условиях анонимности сказали, что над Израилем это сделать легче, чем над Украиной, поскольку Израиль — маленькая страна.

Это означает, что США могут использовать свои корабельные системы противовоздушной обороны. Украина огромна и недоступна для западных флотов: ее союзникам пришлось бы размещать средства ПВО на западной границе страны, от которых они могли бы защитить только прилегающую территорию.

«Членам НАТО, которые примут участие в противовоздушной обороне Украины, нужно будет внести гораздо больший вклад, на большей территории, с большим риском вступления в войну ради неопределенных выгод. Цена также будет выше, поскольку частота российских атак намного выше значительных, но реактивных. попыток Ирана нанести прямой удар по Израилю», — считает Мэтью Савилл, директор по военным наукам лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил.

Странам НАТО, возможно, также придется поднимать реактивные истребители над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с РФ — именно тому, чего Белый дом пытается избежать.

Кроме того, авторы материала отмечают, что хотя многие страны претендуют на звание лучшего друга или самого важного союзника Америки, Израиль занимает уникальную позицию в американской политике и оборонной стратегии.

Американские официальные лица указывают на отношения, строившиеся десятилетиями, и приведшие к тому, что Вашингтон готов напрямую развернуть свои вооруженные силы для защиты Израиля. Украине крайне далеко в ее отношениях с США до такого уровня.

В комментариях изданию американские чиновники признали, что им известно о растущем разочаровании на Украине, но заявили, что они работают над новыми поставками оружия, которые, как они надеются, уменьшат это беспокойство.