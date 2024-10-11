Politico оценила реалистичность хотелок Зеленского от ЕС: по четырем из пяти – шансы минимальны

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Аналитики Politico оценили шансы Владимира Зеленского на успех в его нынешнем европейском турне, в рамках которого он «мчится по Европе, чтобы заручиться поддержкой Киева».

«Начиная с четверга Зеленский отправляется в 36-часовое турне по крупнейшим европейским столицам, стремясь убедить лидеров Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также нового генерального секретаря НАТО предложить дополнительную военную помощь», – говорится в публикации.

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Издание рассмотрело пять главных запросов Зеленского и оценило его шансы получить то, на что он рассчитывает, по шкале от 1 до 5, где 1 означает практически нулевые шансы, а 5 — весьма вероятные.

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Дорога в НАТО: тут шансы на успех составляют единицу, то есть, вероятность официального приглашения в ближайшем будущем очень мала, поскольку пока не ожидается конкретного шага по вступлению.

«Однако получить четкое приглашение в ближайшее время будет непросто. Хотя НАТО заявило, что Украина намерена вступить в альянс в один прекрасный день, конкретных сроков не указано, поскольку США и Германия возглавляют группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева. Вместо этого Киев приступил к подписанию 20 двусторонних соглашений о безопасности с различными союзниками, направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности, однако они не предоставляют ничего похожего на гарантии безопасности, предоставляемые членством в НАТО», – говорится в публикации.

Усиление ПВО: высокие шансы на получение систем Patriot и SAMP/T (80%), что позволит Украине самостоятельно сбивать российские ракеты. Вместе с тем, шансы убедить восточноевропейцев сбивать российские ракеты над западной Украиной – минимальны. конфликта с Россией.

«Практическим шагом было бы подтянуть западных союзников — в первую очередь Польшу и Румынию — поближе к линии фронта, чтобы они использовали свои средства ПВО для сбивания российских беспилотников и ракет, пролетающих над Западной Украиной. Однако на данный момент это совершенно невозможно, поскольку союзники опасаются прямого», – отмечает издание.

Смежный вопрос — убедить столицы направить больше систем ПВО, которые украинские военные могут развернуть самостоятельно, при этом ключевой целью являются обещания новых платформ Patriot и франко-итальянских установок SAMP/T. Несмотря на многообещающие заявления летом, поставки прекратились, но обещания продолжают поступать, добавляет издание.

Разрешение на удары по России: Украина не получит такого права.

«Несмотря на поддержку Рютте, европейские столицы опасаются, что разрешение нанести глубокие удары может спровоцировать более масштабную войну или даже ядерный ответ России», – считает издание.

Ракеты Taurus: Обсуждение возможно, но поставки маловероятно. Несмотря на давление со стороны партнеров по коалиции, требующих изменить позицию, ответ Шольца был последовательным и категоричным: «Нет».

Хотя Берлин, по его словам, располагает около 1,4 млрд евро в качестве нового финансирования пакета поддержки вооружений, маловероятно, что Зеленский в пятницу в Берлине решится на размещение ракет Taurus.

Сделать Украину западным арсеналом и военным сборочным цехом. Шансы на успех: 5

По мнению аналитиков издания, это единственный пункт из хотелок Зеленского, который имеет высокие шансы на реализацию (100%). Инвестиции в производство оружия на Украине укрепят ее экономику и независимость от западных поставщиков, считает Politico.

«Правительство Украины также хочет привлечь инвестиции в собственную военную промышленность , что укрепит экономику и обеспечит ее оружием, которое она сможет использовать против России, не приставая к брезгливым союзникам.Такие оборонные компании, как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже договорились о некоторых формах местных производственных программ для артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы у украинских компаний», – говорится в публикации.