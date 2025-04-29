Западные СМИ предприняли еще одну атаку на планы замирения в Украине. Politico утверждает, что мирная сделка Трампа, скорее всего, станет концом правления Зеленского.

По оценкам издания, такая сделка приведёт Украину к «политическому хаосу», поскольку уступка территории, вероятнее всего, потребует внесения поправок в Конституцию и проведения выборов и референдума.

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Газета называет сделку по Украине «уродливой» и призывает Киев не подписывать ее, а Европу – не поддерживать.

«Без гарантий безопасности со стороны США и твердой «стратегии дикобраза», направленной на то, чтобы Киев был хорошо вооружен, эта сделка станет лишь промежуточным пунктом в попытке Путина подчинить себе страну», – говорится в публикации.

В публикации повторяются тезисы о том, что Трамп якобы «подыгрывает» Москве:

«С момента вступления в должность Трамп запугивает Зеленского, обвиняя его в войне, в то же время играя гораздо более вежливо с гораздо менее уязвимым российским лидером, который фактически начал конфликт. Виткофф, со своей стороны, с удовольствием повторял тезисы Кремля и лирически восторженно отзывался о том, как Путин молился за Трампа, узнав о покушении на его жизнь в июле прошлого года»

«Нет никаких сомнений в том, что это ужасная сделка для Украины. Кровопролитие может прекратиться, но Киев не только выйдет из этой жестокой войны расчлененным, но и не будет иметь надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. Никакой ответственности за военные преступления России не будет, как и никакой четкой компенсации от Москвы, насколько нам известно, за нанесенный ущерб. (Хотя последнее включено в текст, нет никаких объяснений того, откуда возьмутся деньги и сколько)», – убеждает газета.

Издание делает вывод, что продвигаемая сейчас администрацией Трампа стратегия – совсем не та, которую продвигал еще совсем недавно отодвинутый от украинского направления спецпосланник Келлог:

«Вряд ли это та стратегия «мира через силу», которую все больше отодвигает на второй план специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог: «Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет». И вы говорите Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все, что им нужно, чтобы убить вас на поле боя», — сказал Келлог. Но только половина этого уравнения была реализована. Украина – единственная сторона, которая идет на уступки. Кроме того, это будет первый случай в послевоенной истории, когда европейские границы будут перекроены силой оружия, что само по себе является плохим прецедентом», – отмечается в материале.

Также издание признает, что «некрасивая сделка» была предсказуема, и критикует Запад за боязнь и нерешительность.