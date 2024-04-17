Politico: Путин может позволить себе ждать

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Даже нынешняя ситуация на поле боя будет считаться военной победой России на Украине

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет близкое к Демпартии США американское издание Politico/

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«Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Кроме того, выдается желаемое за действительное то, что русские выступают против Путина из-за цифр о потерях, или надеются, что он может быть свергнут в результате кремлевского переворота», – говорится в материале.

Вместо этого, сокрушается автор, «российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть».

«Это правда, что перед началом вторжения в 2022 году российский лидер, возможно, был введен в заблуждение своими неумелыми начальниками разведки, полагая, что короткая война обеспечит быструю победу. Но Путин может позволить себе ждать», – пишет издание.

Отмечается, что прошлом месяце российский лидер переизбрался еще на один шестилетний срок.

«Он может смириться с тупиковой ситуацией: если Украина застрянет между победой и поражением, вдали от НАТО и ЕС, это все равно будет победой», – резюмирует Politico.