Politico: Путин может позволить себе ждать

Олег Кравцов.  
17.04.2024 14:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Даже нынешняя ситуация на поле боя будет считаться военной победой России на Украине

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет близкое к Демпартии США американское издание Politico/

Даже нынешняя ситуация на поле боя будет считаться военной победой России на Украине Об...

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«Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Кроме того, выдается желаемое за действительное то, что русские выступают против Путина из-за цифр о потерях, или надеются, что он может быть свергнут в результате кремлевского переворота», – говорится в материале.

Вместо этого, сокрушается автор, «российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть».

«Это правда, что перед началом вторжения в 2022 году российский лидер, возможно, был введен в заблуждение своими неумелыми начальниками разведки, полагая, что короткая война обеспечит быструю победу. Но Путин может позволить себе ждать», – пишет издание.

Отмечается, что прошлом месяце российский лидер переизбрался еще на один шестилетний срок.

«Он может смириться с тупиковой ситуацией: если Украина застрянет между победой и поражением, вдали от НАТО и ЕС, это все равно будет победой», – резюмирует Politico.

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