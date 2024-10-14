Politico «разложила на пальцах», что выигрывает Трамп от торпедирования Орбаном кредита Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается сорвать финансовую помощь ЕС Украине, «чтобы сделать большой политический подарок Дональду Трампу», утверждает Politico, посвятившая большой материал разбору позиции Венгрии в украинском конфликте.

Издание отмечает, что блокирование помощи Венгрией позволит Трампу, если он вернется в Белый дом на второй срок, выкрутиться из 50-миллиардного кредита, который США, Европейский Союз и лидеры G7 предложили Украине, чтобы поддержать ее борьбу за выживание против России.

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«Это дало бы возможность Трампу «спрыгнуть с крючка» и заверить избирателей-республиканцев, что в случае избрания он «не даст Украине ни одного цента», – говорится в публикации.

Венгрия заявляет, что не согласится на изменение правил, позволяющих Вашингтону играть главную роль в предоставлении кредита, до завершения выборов в США.

Кредит будет полностью погашен за счет неожиданных прибылей, полученных от более чем 250 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены в западных странах.

Вашингтон настаивает на том, что ЕС должен продлить срок продления санкций против РФ не менее 36 месяцев. По нынешним правилам санкции ЕС возобновляются каждые шесть месяцев, что увеличивает вероятность размораживания активов одной страны, что заставит национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения кредита.

В то время, как каждый второй европейский лидер выступает за продление периода отсрочки санкций до 36 месяцев, как того требуют США, Орбан отказывается. Согласно собственным правилам ЕС, любые изменения в санкционные правила должны быть одобрены всеми 27 странами-членами.

Поэтому, благодаря Орбану, США вряд ли будут участвовать в погашении кредита и Европе, скорее всего, придется «дожимать» решение самой, резюмирует издание.

В таком случае расходы для европейских стран, включая Венгрию, будут выше, чем, если бы США «были на борту». Однако для Орбана это небольшая цена. Преимуществом для него является то, что он получит столь необходимую дружбу от своего друга-республиканца.

«Им безразлично, что Европе придется платить больше. Речь идет о помощи Трампу», — сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Если Брюссель и Вашингтон совместно гарантируют кредит в размере 35 млрд евро, переизбранный Трамп будет связан с его обслуживанием в течение многих лет. Но если кредит будет одобрен без участия США, у него не будет такого обязательства, напоминает издание.

Поскольку Орбан угрожает применить свое право вето в Брюсселе, США дали понять, что рассматривают возможность участия в кредите, хотя и на гораздо меньшую сумму, даже если ЕС не сможет продлить срок действия своих санкций, сообщили источники в Еврокомиссии.

Один из вариантов предусматривает предоставление Вашингтоном пяти миллиардов долларов, что примерно равно сумме российских активов, которые он держит замороженными внутри страны, и все равно оставит Европу оплачивать львиную долю счета.

Еще одним важным следствием действий Орбана является то, что Япония недавно дала понять, что может выйти из кредита Украине, если США не примут в нем участия.

Если Венгрия откажется пересмотреть продолжительность санкций в Брюсселе на этой неделе, ЕС, скорее всего, завершит предоставление кредита на своих условиях, то есть, непосредственно из собственного бюджета, поскольку его бюджетные правила значительно облегчают одобрение платежа национальными столицами до конца года.

«Но поскупившиеся на деньги правительства стран ЕС неохотно увеличивают свои взносы, чтобы покрыть дефицит средств от США», — заключают в Politico.

Тем временем Виктор Орбан не сдается. Во время выступления в Европарламенте он вновь призвал к контактам с Россией и заявил, что ЕС «влез не в свою войну».

Орбан повторил свой известный тезис, что ни Россия ни Украина не смогут победить в войне и предложил себя на роль «голубя мира». При этом венгерский премьер уже традиционно подверг критике президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

«Ситуация такова, что на поле боя Украина проиграет. А вы делаете вид, что этого не происходит. Благодаря, в частности, главе Еврокомиссии Евросоюз бездумно, на основе ложного прогноза и с ложной стратегией, влез в войну. Если мы хотим победы, проигрышную стратегию нужно менять», — заявил Орбан.