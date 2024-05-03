Politico сообщает, о чем будет разговор на тайном ужине Шольца и Макрона

Илья Иванов.  
03.05.2024 15:19
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, ЕС, Китай, Политика, Франция


Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Франции Эммануэль Макрон проведут «тайный ужин» перед визитом Си Цзиньпина во Францию.

Об этом сообщает свежий номер европейской версии издания Politico.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Франции Эммануэль Макрон проведут «тайный ужин» перед визитом...

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«Тайная встреча двух лидеров ЕС-тяжеловесов, которая состоится всего за несколько дней до визита президента Китая Си Цзиньпина в Европу, описывается как получастное мероприятие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Европе.

Столица Франции, где они встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане. По словам трех человек, знакомых с ужином, которым была предоставлена ​​анонимность, поскольку им не разрешено выступать публично, в нем не будут участвовать никакие советники», – говорится в публикации.

Пишут, что главной темой будет визит главы Китая. Канцлер Германии расскажет французскому президенту о своей поездке в Китай в прошлом месяце.

Кроме того, сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин рассказал, что Макрон планирует убедить Шольца  и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен присутствовать вместе с ним с ним на встрече с Си Цзиньпином.

В материале сообщают, что Макрон и Шольц могут обсудить и финансирование сферы обороны Евросоюза. По данным конфидентов издания Макрон «решительно выступает за так называемые оборонные облигации, которые предполагают совместную европейскую эмиссию долговых обязательств для финансирования военных инвестиций». Шольц же пока отвергает эту идею.

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