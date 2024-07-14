Politico узнало, как Байден отговаривал Зеленского и Ермака от ударов по Кремлю

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак остались разочарованы переговорами с Байденом на саммите НАТО, пишет Politico

Издание отмечает, что несмотря на просьбы из Киева США не передали Украине ни одно оружие, в зоне досягаемости которого была бы столица России.

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Издание отмечает, что Зеленский поднял этот вопрос 11 июля во время двусторонней дискуссии с Байденом в конце саммита НАТО. Трое знакомых с переговорами людей заявили, что Байден ответил, что это обсуждение нужно продолжать.

Источники Politico говорят, что это не закрыло дверь для отмены ограничений, однако все еще далеко от разрешения на нанесение ударов в глубь территории России.

«Если бы он обладал способностью ударить по Москве, ударить по Кремлю, имело ли это смысл? Нет», — цитирует издание Байдена.

«Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожить детскую больницу недостаточно», — сказал Politico человек из окружения Байдена, которому, как и другим, была предоставлена ​​анонимность для обсуждения частной встречи.