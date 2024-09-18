Politico выгораживает Залужного: он был против вторжения в Курскую область

Сергей Рыжов.  
18.09.2024 11:09
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Политика, Украина


Politico пишет, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, являющийся сейчас послом Украины в Лондоне, был против наступления в Курской области, когда Владимир Зеленский впервые заговорил о нем в начале этого года и настаивал на его проведении.

Среди других выступивших против курской операции, по данным издания, был Эмиль Ишкулов, командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он был уволен в июле на фоне протестов высокопоставленных офицеров, призывавших к его отставке.

Politico пишет, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, являющийся сейчас послом Украины в Лондоне,...

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«Два высокопоставленных украинских военных чиновника отметили, что Ишкулов возражал против Курской операции, опасаясь, что его бригада может оказаться слишком уязвимой внутри России и что количество жертв может резко возрасти», – говорится в публикации.

Возражение же Залужного против вторжения заключалось в том, что у командования ВСУ, по его словам, не было четкого второго шага после успешного прорыва границы элитными украинскими подразделениями, сформированными из четырех бригад.

«Залужный спросил: «Когда вы получите плацдарм, что дальше?» «Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра» , – пересказывает Politico слова одного из своих украинских конфидентов.

Оба военных в итоге были уволены— Залужный в феврале, Ишкулов — в июле.

Также издание пишет, что быстрое продвижение россиян на Донбассе вынудило нынешнего главкома ВСУ Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из-под Курска для усиления обороны под Покровском.

А бойцы в Курской области сейчас остановились для пополнения запасов, и чтобы убедиться, что их логистические линии не слишком растянуты, что означает, что руководство Украины решило на данный момент удерживать захваченный Курский плацдарм любой ценой.

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