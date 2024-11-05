Politico выяснила, чего на самом деле хочет Путин от выборов в США

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Пока американцы голосуют за нового президента, Politico задается вопросом: чего на самом деле хочет Путин от выборов в США. Вопрос, конечно, интересный.

Поскольку читать мысли Путина еще никто не научился, рассуждения на подобные темы отдают изрядной долей конспирологии и являются полем для самых разнообразных субьективных спекулятивных утверждений, в одинаковой степени непроверяемых. Тем не менее, такие тексты пользуются неизменной популярностью у западной публики, о чем свидетельствует их неиссякаемых потк в медиа.

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«Когда в 2016 году Дональд Трамп победил в Белом доме, в Москве откупорили шампанское. Восемь лет спустя, после двух выборов и тотального конфликта на Украине, пузырьки надежды схлынули и сменились горько-сладкими глотками злорадства. Хотя принято считать, что Кремль снова хочет Трампа, реальность такова, что ни один из двух возможных будущих президентов, скорее всего, не даст Москве всего, чего она желает», – пишет Politico.

Издание отмечает, что с момента первой президентской кампании кандидат от республиканцев «вызывал определенное восхищение Москвы. Точнее, президент России Владимир Путин восхищается тем, что Трамп восхищается… Путиным».

Издание приводит мнение осевшей в США правнучки советского генсека Никиты Хрущева Нины Хрущевой – профессора Новой школы в Нью-Йорке:

«Кремлю нравится, что высокий, богатый Трамп испытывает абсолютное благоговение перед Путиным… Это дает Путину преимущество, ведь Путин – тщеславный человек», — говорит она.

И хотя властная персона Трампа и эстетика богача с искусственным загаром могут оттолкнуть пуритан в Западной Европе, российской элите не чужды ни показные проявления богатства, ни, мягко говоря, автократические проявления у их политиков, добавляют авторы публикации.

«Конспирологическое мышление Трампа также перекликается с глубоко укоренившимся среди многих россиян убеждением, подпитываемым их политиками и пропагандой, что простые американцы находятся в заложниках у глубинного государства», – говорится в статье.

Самой большой приманкой для Кремля, когда речь заходит о Трампе, конечно же, является его позиция по Украине, уверено Politico. Кандидат от республиканцев пообещал закончить конфликт в один день, предположительно заставив Киев пойти на территориальные уступки. Его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс — яростный критик предоставления Украине дополнительной помощи.

«Путину отчаянно нужна победа… Затяжной конфликт, который он не в состоянии выиграть, не способствует его легитимности», — цитирует издание бывшего спичрайтера Путина, а ныне признанного в РФ иноагентом и осевшего на Западе политолога Аббаса Галлямова.

Однако у Трампа есть и обратная сторона. Как Москва узнала на собственном горьком опыте во время его первого срока, Трамп не всегда выполняет свои обещания. В частности, он не выполнил обещания по восстановлению отношений с Россией и снятию западных санкций за захват Крыма и восточной Украины.

Восемь лет спустя, когда первоначальный план блицкрига на Украине превратился в затяжную войну, идущую уже почти три года, Москва сомневается, что враждебность Вашингтона удастся развеять даже самому дружественному Кремлю президенту.

«Выборы ничего не изменят для России, потому что кандидаты полностью отражают двухпартийный консенсус о том, что нашу страну необходимо победить», — написал в своем сообщении в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвавший слова Трампа о прекращении войны и его хороших отношениях с Россией «банальностями».

«Он не может остановить войну. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если он действительно попытается, то может стать новым Кеннеди», — уверяет Медведев.

Показательно, что в этом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков со словами: «Нет, это не соответствует действительности», поставил Трампа на место после того, как бывший президент США заявил, что был близок к достижению соглашения о ядерном разоружении с Москвой и Пекином во время своего первого срока на посту, отмечает издание.

Издание напоминает, что есть еще Харрис, кандидат, получившая саркастическую поддержку Путина в сентябре.

«Президент Джо Байден был «нашим фаворитом, если это можно так назвать», сказал Путин во время дискуссии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, мероприятии, призванном стимулировать инвестиции в восточные регионы России.После того, как Байден выбыл из гонки, Путин заявил, что Россия сделает то, о чем просил своих сторонников президент-демократ, и «поддержит» Харрис.

«Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер, пренебрежительно отозвался о комментариях Путина. «Это традиционная операция прикрытия КГБ, призванная принести пользу Трампу», — сказал он. Однако Хрущева заявила, что в них все же может содержаться зерно истины. По ее словам обещание Трампа быстро прекратить войну на Украине, даже если это обеспечит территории для Москвы, может оказаться не самым предпочтительным результатом для Путина. «Он сделал войну центральным элементом своего наследия, и поэтому он будет вести ее столько, сколько ему нужно, сколько он захочет и сможет», — говорится в публикации.

Харрис могла бы помочь в этом, продлив статус-кво, который, по мнению Москвы, играет в ее пользу, поскольку решимость Запада слабеет перед лицом непрекращающегося наступления России, считает издание. Будучи сторонником внешнеполитического истеблишмента США, Харрис также предлагает Путину идеальный фон, а также оправдание его бесконечной войны против того, что он называет «американской гегемонией».

«Если бы Кремль решил проголосовать на выборах в США, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос, поляризацию и разочарование в американской демократии. На сегодняшний день у него, похоже, есть хорошие шансы на победу», – резюмирует Politico.