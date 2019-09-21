Политик без ног и руки обещает продолжать борьбу за освобождение Украины

21.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Вынужденный покинуть Украину после переворота 2014 года экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко из Херсонской области обещает продолжать борьбу за освобождение своей Родины от проамериканского националистического режима, несмотря на проблемы со здоровьем – он является инвалидом детства без ног и одной руки.

Об этом говорится в специальном обращении Журавко к сторонникам, которое он опубликовал у себя в блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень часто разные люди пишут в личку. И вот, что мне пишут: «Алексей, брось ты эту политику и Украину, тебе ведь надо как-то жить. У тебя же неплохие мозги. Ты знаешь, что такое строить, созидать. Займись бизнесом, зарабатывай деньги. Пять лет ты вещаешь Правду! Только она никому не нужна. А жизнь уходит. Если честно, не могу тебя понять, ты и так безногий, безрукий, сам нуждаешься в помощи посторонних. Ты что, не видишь, что ты никому не нужен, ни в России, ни в Украине?!».

Также вчера, с одним товарищем, я имел разговор по телефону. Вы знаете, меня этот разговор взбесил. Так тронуло внутри, и так екнуло, что я сегодня решил написать, почему бизнес мне не лезет в горло, а от денег меня всего выворачивает.

Я понимаю, что без денег жить невозможно, но и не понимаю людей, которые просто пашут на это бабло, как рабы, теряя совесть, честь, и готовы, ради этих денег разрушить свою страну, лить кровь, убивать близких, насиловать, грабить, и устраивать хаос. Я имел разговор с Виктором. Фамилию, по человеческим соображениям, не хочу писать.

Но, как человеку, я ему благодарен, за его правду, которую он мне часто высказывает. За то, что он каждый месяц, из своей, и так скудной зарплаты, по пять-десять тысяч рублей дает! Спасибо ему, и низкий поклон!

Вот, что я ему ответил, и хочу ответить моим подписчикам и друзьям, а также тем, кто пишет мне в личку. На Украине я потерял все – бизнес, богатства, славу, семью, свою Малую Родину, живя теперь вдалеке. Но о всем этом я не жалею. А вот за людей и близких я очень переживаю. Знаю, что очень много в Украине порядочных людей. И они меня понимают. Поверьте мне, я очень сильно скучаю по моей Малой Родине и самой стране!

Да, мне сегодня нелегко живется. Чувствую себя почти попрошайкой. Бывают такие моменты, когда не знаешь, за что заправить или отремонтировать машину, купить продукты, заплатить за квартиру, которую приходится снимать. Особенно, когда поломается моя маленькая коляска. А ведь для меня это мои «ноги». Каждый день, ложась спать, я думаю о том, как не остаться одному-одинешеньку в четырех стенах, со своей совестью, так как для меня это погибель. Вот именно совесть и не дает мне думать о больших деньгах, богатстве, бизнесе. Я вам, мои дорогие друзья, хочу искренне сказать: в гроб с собой ничего не заберешь. Да и моя маленькая коляска мне не нужна в гробу. А вот душа, дух мой, и то, что я должен оставить нашему поколению, должно остаться. Как оставили после себя наши деды. После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мы и сегодня, как их потомки, дети, внуки, выкапываем их кости, из нашей земли. Они увидели ад, и погибли материально нищими, потерявши свои семьи, близких и родных, но своим могучим духом построив такую же могучую страну, дав нам мир и свободу! А в этом мире детские садики, школы, университеты, заводы, теплоходы, космос и мировая слава. А, самое главное, это Великая многонациональная миролюбивая, могучая Держава! Для меня это Славянский мир, Советский Союз. Как хотите, но мы были единый народ, который непобедим. Вот за это я борюсь! А не за «счастье на костях» и деньги, которые приносят боль, трагедию, ад и войну.

В Украине самое страшное человеческое горе. Хаос пожирает нормальных. Гражданская война в Украине строит города мертвых, кладбища. Народ массово покидает свои города, дома, бросая пенсионеров, инвалидов, своих близких, ради того, чтобы где-то найти работу, их прокормить и не дать с голоду умереть, и как-то сохранить свое имущество, надеясь при этом, когда-то вернуться на Родину и начать вновь нормально жить.

В Донбассе каждый день стреляют. От этого страдают мирные граждане, Разрушают города, поселки. Свыше 15-ти тысяч погибших, свыше двухсот маленьких, ни в чем не повинных детей покинули эту землю, якобы, мирную.

Не могу понять до конца народ Украины! Ведь это не наша война! Нам ее, как заразу смерти, принесли, убивая наш могучий народ. Рассорив, украв историю, вышибая память. Столкнув нас лбами.

Друзья! Мы должны объединиться против этого страшного «вируса», который захватил мою страну: фашизм, нацизм. И освободить от них именно нашу страну, которая есть равной и дружественной с Россией, Белоруссией и другими постсоветскими странами, бывшими республиками. Мы должны остановить это проклятую, никому не нужную войну! Вот это, в первую очередь, мой долг, совесть, а не деньги, которые можно зарабатывать лишь в мирных условиях созидания.

Поэтому мое «ружье», – это ручка, слово, Правда. Я верю в Победу! В Мир! В процветание наших стран! И в освобождение Украины от этой нечисти, раковой опухоли. И вот, только тогда, я смогу заниматься бизнесом, строительством, созиданием.

Хочу сказать последнее. Я не умею на крови, горе, трагедии, строить счастье, будущее, и не хочу этого делать. А пока в моем большом доме беда! Я не знаю, сколько я буду жить на этом белом свете. Не знаю, что будет с моим здоровьем, так как я инвалид первой группы. И внутренние органы у меня не такие, как у всех нормальных, полноценных людей. Вся моя жизнь зависит от Бога. И, пока мое сердце стучится, я буду в ваши души и сердца также настойчиво стучаться, чтобы остановить эту войну, вернуть память, совесть.

Спасибо всем добрым людям, кто мне помогает средствами на жизнь!» – говорится в обращении Журавко.