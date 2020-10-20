Политик-еврей заметил героизацию нацистов на Украине лишь после потери «хлебного места»

20.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Ветераны Великой Отечественной войны в Одессе сегодня опасаются носить боевые ордена, поскольку они могут быть сорваны нацистами, в то же время на Украине безнаказанно героизируются участники дивизии СС «Галичина».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил один из лидеров еврейской общины Евгений Червоненко, занимавший должность министра транспорта во времена Виктора Ющенко, когда на Украине и начиналась первая волна реабилитации бандеровцев (но тогда Червоненко своему президенту-патрону перечить не смел).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нюрнбергским трибуналом СС запрещена в мире, кроме подразделений кавалерии СС – все они нацистские преступники. Почему господин Шухевич, гауптман СС является чуть ли уже не национальным героем? Почему СС «Галичина» является правдой, почему в Одессе не разрешают людям идти в боевых орденах, срывают?!

Полиция следит, чтобы не дай Бог! А есть многие советские награды, у которых орденская планка похожа на «георгиевскую ленту». Срывают это и забирают фотографии. И в это же время эти молодчики ходят со свастикой.

Вот, скажите, кто у нас расколовших страну, что возможны такие стандарты? Я десять лет прожил во Львове – что-то все эти нынешние национально-свидомые бегали на 1-е мая и на 7-е ноября, и несли впереди всех флаги. И на Холм Славы приезжали все свадьбы. Чем вам Холм Славы помешал? Вы же живете во Львове, потому что освободили.

Конечно, комплекс раба дал о себе знать. Вятрович переписывает историю – ты кто, Шекспир, Маршак? Ты кто такой вообще? И мы разрешаем вот это вот над собой», – заявил Червоненко, переквалифицировавшийся в последние годы в борца с бандеровцами.