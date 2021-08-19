«Политик федерального уровня»: журналисты высказались о качествах Шугалея

19.08.2021 15:32 (Мск), Санкт-Петербург, Андрей Романов

В преддверии сентябрьских выборов в Заксобрание все больше внимания приковано к кандидатам. Одним из претендентов на мандат является социолог Максим Шугалей, известный по ливийскому плену, продлившемуся полтора года.

Журналисты высказались о кандидатуре социолога, отметив его богатый опыт и профессиональные качества, которые могут пригодиться в ЗакСе. К примеру, международный обозреватель Ростислав Янченко считает Шугалея «достойным кандидатом в депутаты Заксобрания» и отмечает широкую сферу профессиональных интересов социолога.

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«Он разбирается в социологии, технологиях власти, вопросах международной политики. Шугалей – это именно тот человек, который будет действовать в интересах народа, а не в своих собственных», – заявил Янченко.

Политический обозреватель и журналист Илья Головнев соглашается со своим коллегой в оценке Максима Шугалея. По его словам, социолог является «максимально ресурсным и ответственным» кадром.

«Петербургский парламент только выиграет от такого опытного человека – это не кабинетный политик, а человек, умеющий работать «в поле». Он политик федерального уровня, и для Заксобрания Петербурга это колоссальное приобретение», – считает Головнев.