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В начале СВО, зайдя в Херсонскую область, ВС РФ, имея абсолютно все средства огневого поражения и возможности, старались не наносить ущерба гражданской инфраструктуре, несмотря на снайперский огонь в свою сторону.

Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас стояла часть ПВО, я встречался там с военнослужащими украинской армии, которым настоятельно порекомендовал покинуть территорию Левобережья. Там были мужики с вот такими бородами, мобилизованные. И не погиб никто, кроме одной женщины-контрактницы, потому что их наши же предупредили, чтобы они покинули во избежание потерь. И хочу сказать, что бои продолжались здесь под три недели очень активные. И по той причине, что российские войска не хотели разрушать ни Казацкое на Правом берегу, ни Весёлое. Имея абсолютно все средства огневого поражения и возможности, они пытались сохранить жилые дома, несмотря на то, что снайпера их обстреливали, наших военнослужащих, которые находились на ГЭС. Наши ни из танков не стреляли, ни из артиллерии», – вспоминает политик.

«Благородство высочайшее. И где-то за две-три недели противостояние было преодолено, и Правый берег был освобождён, но там были жесточайшие бои за Антоновский мост. Наши военнослужащие доблестно выполняли свой долг и воинскую задачу. Всё не было просто», – резюмировал Леонтьев.