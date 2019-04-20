Политик из Одессы: Не очаровывайтесь. Зеленский закрепит потерю Украины

20.04.2019, Москва, Михаил Рябов

В России многие ошибочно связывают надежды на приход Владимира Зеленского к власти – напротив, при нём начнёт успешно реализовываться новый этап плана американцев по отрыву южных исторических русских земель от России.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, вынужденный покинуть Украину после участия в событиях Русской весны 2014 года.

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«Удивительно, конечно, но до сих пор приходится объяснять россиянам, что Зеленский не пророссийский кандидат. Что радоваться его победе не стоит. Даже более того, выдвижение и победа Зеленского приведет к тому, что Россия вынуждена будет отступить ещё на один шаг.

Теперь привычная граница между русским и украинским будет не по Збручу, не по Днепру, а прям тут на админ границах УССР. Если раньше были фантазии на тот счёт, что Юго-Восток удастся вернуть, то теперь все, до свиданья.

Противодействие «кремлевской агрессии» электорально будет опираться не на западноукраинских бандеровцев, а на вполне себе русскокультурных жителей Харькова, Днепра, Одессы.

Пару лет назад американский аналитик и куратор восточноевропейских СМИ Пол Гобл писал, что на Украине пора снижать руссофобский накал и во внутренней политике делать ставку на русские регионы. Подхватывать маятник политической жизни страны, который качнулся в обратную от местечкового национализма сторону. Но не для того, чтоб наладить отношения с РФ, а чтоб не потерять контроль над Украиной и закрепить ее существующий внешнеполитический курс.

Любой президент Украины будет вынужден держаться коридора возможностей, которые определяют эти самые аналитики и кураторы. Да и вообще передовики западной школы придерживаются принципа «пусть цветут все цветы» Великого Кормчего Мао. Необходимо поддерживать все восходящие тренды: исламистов, курдов, игиловцев, албанцев, бандеровцев, зеленцев – всех кто на волне. Но контролировать. А в штабе Зе они уже сидят.

Тем более, Зеленский, как и Трамп, идёт на выборы с ярлыком «агент Кремля» и будет активно доказывать, что это не так. Порошенко же имел бы больше возможностей наладить отношения с РФ. Если б захотел.

Голосование за него позволит выпустить пар, но в команде там окажутся знакомые лица: Беня, Авакян, шобла из Народного фронта, соросы, вся остальная дрянь.

Не очаровывайтесь. Зеленский только закрепит потерю Украины», – предупреждает Димитриев.