Политик из Одессы: Прекратить болтовню о примирении с бандеровской Украиной

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Никаких политических возможностей урегулирования конфликта на Украине и в Донбассе в обозримом будущем не предвидится. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Верховной Рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я процитирую одного, мягко говоря, не положительного героя, но дураком его точно нельзя назвать в отношении всех политических процессов на Украине, я искренне так считаю: «если твои друзья толкают тебя на переговоры с твоими врагами, значит, предатели уже обо всём договорились».

Я не вижу никаких политических возможностей урегулирования ситуации на Украине.

Приведу ещё один пример. У нас есть общий товарищ со Спиридоном (Килинкаров, экс-нардеп от Компартии – ред.), а с ним работает парень с Донбасса. Представьте, жил муж, жена и трое деток, и в одно ужасное утро к ним в окошко прилетел снаряд, мужа чудом, он проклинает этот день, выбросило в окно, а жена и трое деток остались лежать. Вы ему расскажите про политическое урегулирование на Украине, вы ему расскажите, как он должен жить в одной стране с этими тварями, которые убили его жену и трое деток», – рассказал экс-нардеп.

«Лично я в отношении политических процессов на Украине для себя давно закончил, я для себя принял простое решение: я туда вернусь либо с оружием в руках, либо никогда», – добавил Марков.