Политик из Одессы – России: Выходите из зерновой сделки и начинайте бить бандеровцев по-настоящему!

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 16:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Политика, Россия, Украина


Россия должна отказаться от продления «зерновой сделки» и начать воевать по-настоящему, нанося Украине удары там, где это возможно.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, одессит Игорь Марков.

Россия должна отказаться от продления «зерновой сделки» и начать воевать по-настоящему, нанося Украине удары...

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По его мнению, «зерновая сделка» существует до тех пор, пока не пройдут выборы президента Турции, которые состоятся в мае этого года, потому что косвенно она поддерживает имидж действующего главы государства Реджепа Эрдогана, который является приемлемым партнером для России.

«Я очень надеюсь, что продлена она не будет. Изначально было очевидно, что с Западом никакого смысла договариваться нет. Эта сделка будет работать до президентских выборов в Турции. Если бы мы нанесли удар с этой стороны, то это сильно осложнило бы переизбрание Эрдогана. На мой взгляд, для нас понятный Эрдоган лучше, чем непонятно кто. Он сложный партнер, но, тем не менее, как говорит наш президент, он держит слово. Срок продления сделки уже после выборов, поэтому для нас никакого смысла в этом мероприятии уже не будет.

Для Украины это будет означать прекращение экспорта зерна. У них и так немного осталось отраслей, которые дают хоть какое-то наполнение бюджета. Но мы ослабляем своего врага и это необходимо делать. Нужно перекрывать любые возможные поступления в украинский бюджет, потому что любая копейка используется на поле боя против нас. Воевать надо уже по-настоящему, по всем направлениям», – заявил Марков.

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