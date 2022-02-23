Политик-майданщик причитает: Россия огромная, санкции ей ни по чем

23.02.2022  13:26 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Санкции Запада, введенные против российских чиновников и бизнесменов, не наносят какого-либо удара по государству.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, получивший тяжелое сотрясение мозга в одной из парламентских драк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции Запада, введенные против российских чиновников и бизнесменов, не наносят какого-либо удара по государству....

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По его словам, российская власть готова к санкциям.

«Они к этому готовы, они готовы. Напомню, московская элита жила несколько десятилетий в СССР. Она имела возможность делать дачи себе, что угодно в границах СССР. Сейчас Российская Федерация – это огромная страна, у них там есть не хатынки, а эти огромные дворцы Путина. Они могут целенаправленно таким образом в Краснодарский край [ездить]», – заявил Доний.

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