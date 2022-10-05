Политик: Не надо иллюзий, западное оружие для Украины не заканчивается

05.10.2022  12:37 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад еще не поставил на Украину всего того, что находится на его вооружении.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад еще не поставил на Украину всего того, что находится на его вооружении. Об...

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По мнению Царева, западные страны еще могут значительно увеличить поставки вооружения и техники.

«Как выйти из этого коридора – задача очень непростая. Я все время читаю, что вот на Западе закончилось вооружение, нечего поставлять. Ну как такое можно написать? Представьте себе, сколько танков, сколько самолетов, сколько ракет, сколько вооружения находится в блоке НАТО. Ну еще ни один танк не поставлен, ни один самолет не поставлен в Украину», – сказал политик.

«Представляете, какой запас всего, что они могут поставить? Сейчас достаточно много всего поставляют, но это очень мало от того, что они могут поставить», – заявил Царев.

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