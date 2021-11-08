Политик Простаков назвал фильм Пригожина «16-й» методом борьбы с информационными атаками

Противостоять вредоносным фейкам западных СМИ можно, продвигая свою позицию. Фильм «16-й» стал подобным противоядием от вбросов, заявил политолог Сергей Простаков в беседе с журналистами.

Фильм «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина в комедийной манере повествует о выборах 45-го президента США в 2016 году. Тогда американские власти заподозрили вмешательство в выборный процесс. «16-й» высмеивает эту версию. 7 ноября состоялся технический показ фильма в Сети. Кино посмотрели десятки тысяч россиян. В их числе и политолог Сергей Простаков.

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Он остался доволен и пародией и тем, как была показана «фабрика троллей», которая якобы стояла за избранием Трампа президентом.

«Фильм “16-й ” — это своеобразный кинематографический тролль», — заметил политолог.

Простаков отметил вред западных медиа и подчеркнул, что они виновны в распространении фейков. Подобное кино позволяет с ними бороться.

«Фильм “16-й” — это попытка создания как раз такого продукта», — подытожил Простаков.

Премьера «16-го» должна была состояться в Нью-Йорке еще 3 ноября, но кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил ее без объяснения. Попытка переноса сеанса на 5 ноября тоже не привела ни к чему хорошему: зрителей выгнали из кинозала полицейские. Официальная премьера фильма в России – 8 ноября.