Политик рассказал, как еврейское лобби поменяло позицию Трампа по Украине

Любовь Смирнова.  
29.04.2024 09:18
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия, США, Украина


Голосование по пакету «военной помощи Украине» показало смену позиции Трампа по военному конфликту на Украине. И тому причиной события вокруг Израиля, который требуют увеличения расходов на ВПК под видом помощи Киеву. Об этом «Первому севастопольскому» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Изменение позиции Трампа, вот в чём задача. Когда поменялась эта позиция? Скорее всего, она поменялась после событий вокруг Израиля», – подчеркнул он.

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Голосование по пакету «военной помощи Украине» показало смену позиции Трампа по военному конфликту на...


По словам политика, Трамп говорит одно, а делает другое. И наш медийный образ экс-президента США, как чуть ли не агента российских спецслужб, разбивается о его фактические действия, будь то удар по подразделениям российских войск в Сирии, поставки вооружений на Украину или увеличение взносов на членство в НАТО.

«До сих пор обсуждается его заявление о том, что если страны не поднимут свои расходы на НАТО, то США им помогать не будут, и НАТО надо распустить. При Обаме было серьёзное уменьшение военных расходов, как самих Соединённых Штатов, так и стран НАТО. И когда страны НАТО когда начинают мало тратить денег на оборонку, они начинают мало покупать американского оружия, что чрезвычайно плохо для американского ВПК. То есть Трамп оказывал давление, и все страны подняли расходы на содержание американского ВПК», – отметил Царёв.

Он добавил, что при Трампе посольство США было демонстративно перенесено в Иерусалим, на что прежде не решался ни один президент.

«У него зять – Кушнир, он хабадовец [сектантское течение в иудаизме], и Трамп очень сильно связан с еврейским лобби. И я считаю, что этот ответный удар Ирана, кардинально поменял точку зрения Трампа. Он много говорил про мир, что надо прекращать войну, но не при нём из Афганистана бежали американские войска. И все шло к тому, что такое же поражение их ждет на Украине, если бы не новые поставки оружия. Это бы ударило по Трампу, если бы республиканцы не проголосовали», – считает Царёв.

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