Политика Беглова привела к тотальному исходу петербуржцев в соседнюю Ленобласть

Ленинградская область впервые обогнала город Санкт-Петербург по объемам строительства жилья. При этом, бюджеты двух регионов несопоставимы, девелоперы «сбегают» в соседний регион, а вместе с ними и жители вместе с налогами, которые они платят.

По итогам 2022 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 3,96 млн квадратных метров жилья, в то время как в Петербурге — только 3,5 млн. Что это значит для пятимиллионного города? Отток налоговых поступлений, развитие соседнего региона, сокращение доходов от бизнеса и многое другое. При этом всегда в голове надо держать тот факт, что у Санкт-Петербурга расходная часть бюджета на 2023 год свыше 1 трлн в то время как у Ленинградской области нет и 200 млрд. То есть меньше, чем в 5 раз.

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Сухая статистика лучше всего показывает, что в городе-миллионнике наметилась отрицательная тенденция, в следствия принятых нынешним градоначальником Александром Бегловым управленческих решений, именно поэтому в последнее время девелоперы как крупные, так и мелкие, в основном, ориентированы на Ленинградскую область, а не на город. Так, по словам ведущих специалистов в сфере недвижимости, в «ковидные» 2020 и 2021 годы застройщики активно пополняли земельный банк именно за КАД и у большинства игроков рынка сегодня есть пригородные проекты на разных стадиях разработки.

Уже сегодня кроме привычного восточного направления — Янино, Новосаратовка, Бугры, Девяткино и Мурино активно осваиваются новые: Новоселье, Лаголово. «Деловой Петербург» приводит слова директора по маркетингу ГК «Полис» Ольги Ульяновой, которая сообщила о том, что в этом году объём нового предложения составит не более 1,5–2 млн метров квадратных, что примерно в 2 раза меньше, чем было в последние годы.

“К сожалению, городу нет дела до развития или хотя бы просто поддержания жизнеспособности отрасли, нет дела до налоговых поступлений и уж тем более никого не волнует судьба девелоперов, строивших свои инвестиционные планы и вкладывавших огромные деньги в новые проекты с расчётом на обещанные адекватные изменения”, — говорит директор крупной строительной компании.

Как уже сказано выше, основная причина оттока девелоперов из мегаполиса – это принимаемые городскими властями решения. Такие, например, как перекладывание ответственности за обеспечением социальной инфраструктурой на самих застройщиков. Решение принято в конце 2021 года и уже видны «результаты». Происходит это так – при согласовании с девелопером земель под застройку последнего обязывают подписать соглашение о самостоятельном строительстве в районе новых жилых комплексов поликлиник, школ, детских садов.

При кажущейся выгоде такого подхода нужно понимать, что вызывает перерасчет экономической модели уже строящихся и будущих ЖК, так как возрастают затраты инвестора, увеличиваются сроки строительства, а также повышается цена для конечного потребителя, что при прочих равных делает Петербург менее привлекательным объектом для инвестора. Нужно понимать, что себе в убыток ни один застройщик строить не будет, поэтому стоимость условного детского садика будет включена в цену квадратного метра.

Петербург своим постановлением повышает цену квартир накладывая на девелоперов соцобязательства, делая объекты недвижимости менее доступными по цене. Как итог – откат потенциальных покупателей в более бюджетную, но доступную «приграничную Ленобласть».

В минувший вторник всплыла и еще одна обратная сторона медали этого вопроса. Оказалось, что застройщиков попросту вынуждают подписывать постановление чуть ли не задним числом. Угрозами и фактическим развалом бизнеса. Курирующий эту отрасль вице-губернатор Николай Линченко внезапно выступил с прямыми обвинениями одного из петербургских застройщиков, призвав через все петербургские СМИ «не иметь с ним дело».

Выяснилось, что такой серьёзный удар по имиджу, который, скорее всего, приведет к банкротству компании, чиновник сделал после того, как не увидел в жилом комплексе, одобренном 7 лет назад (то есть задолго до того, как было принято постановление) ни детского сада ни школы. Особую пикантность придает этому всему то, что сам комплекс – это так называемые «апартаменты» – то есть по документам гостиничный комплекс, и там не надо строить социнфраструктуру ни сейчас, ни тогда, когда девелоперу выдавалось разрешение. То есть правительство города перешло к каким-то методам 90-х годов, когда бизнесменам навязывают то, чего они делать не должны.

Еще одна причина оттока жителей – это принятый в прошлом году закон о комплексном развитии территорий в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что действие этого нормативного документа временно приостановлено губернатором Бегловым, закон о КРТ уже снизил стоимость квартир в тех домах, которые подпадают под его действие. Народ же от этих квартир спешит избавиться – купить за ту же цену жилье в городе уже практически невозможно и люди вынужденно перебираются в Ленинградскую область.

Еще один барьер – очередное нововведение администрации Беглова- градостроительная комиссия, которая стала преградой для быстрого старта проектов. Как отмечают игроки на рынке, в результате создания градостроительской комиссии сроки согласования проектов выросли на 4 месяца

«В результате, по нашим расчётам, срок согласования градостроительной документации увеличился для застройщиков на 4 месяца»,- рассказала генеральный директор ООО “Бонава Санкт–Петербург” Мария Чёрная, в интервью «ДП»

Неопределенность и подвешенность генерального плана – еще один результат недальновидной политики нынешнего Смольного. Главный градостроительный документ, который определяет вектор развития мегаполиса на ближайшие десятилетия должны были принять более двух лет назад, но воз и ныне там и вопрос все время переносится и переносится.

В СМИ отмечали, что принять ген план могут весной этого года, на это же рассчитывали и застройщики, однако принять документ планируют не раньше осени этого года. И есть предположение, что перенос сроков рассмотрения генерального плана может быть связан с тем, что Смольный активно корректирует генеральный план под нужды девелоперов и упомянутого выше закона о КРТ. То есть именно таким образом Смольный рассчитывает заманить застройщика в будущем. Сейчас же этот самый застройщик из-за полдной неопределенности попросту уходит к соседям.

Что в итоге? Все решения администрации Беглова, как можно понять, приводили к тому, что застройщики попросту отказывались работать в городе: перенос сроков генплана, социальные обязательства, искусственное удорожание, введение региональной нормы о градостроительной комиссии и зкон о КРТ. Получается, что в экономическом плане начался крен – ходят доходы, рабочие места и бизнес. Строители в мегаполисе – это реальный драйвер экономики, уйдут они – уходит и уровень жизни в городе.