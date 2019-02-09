09.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом на пост президента бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Олейнику, по иску которого ранее суд в Москве признал события в Киеве 2013-14 годов – т.н. Евромайдан – государственным переворотом.

«Формально для отказа Олейнику в регистрации, холуи из ЦИК, обслуживающие бандеровскую власть, избрали следующие: заявление самого кандидата не подано им лично и есть сомнения в подлинности подписи кандидата; кандидат не проживает непрерывно в течение последних 10 лет на территории Украины и была предоставлена копия паспорта гражданина Украины, который миграционные службы Российской Федерации должны были бы взять на хранение при выдаче Олейнику документа на предоставление ему прав беженца (политического убежища); денежный залог не внесен так, как хотели бы чиновники; декларация о доходах подана, но не по тем формальностям, которые бы устроили ЦИК; в программе кандидата Олейника содержатся признаки уголовного преступления, так как он имел неосторожность сослаться на факт проживания части граждан Украины на территории ЛНР и ДНР», – рассказал в своем блоге соратник Олейника еще один экс-депутат Алексей Журавко.

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Более того, по его данным, «председатель ЦИК подписал решение о том, что нет правовых оснований для возвращения денег Олейника – 2,5 млн. грн., уплаченных им в качестве залога, который ЦИК не признал таковым».

«И это при том, что в самом законе о выборах президента Украины, таких полномочий у ЦИК – на конфискацию чужих денег – не указано вовсе!» – обратил внимание Журавко.

По его словам, ситуация вокруг Олейника – вспомнить и о других махинациях, на которые пошел подконтрольный Петру Порошенко Центризбирком – запрет на голосование на предстоящих выборах украинских граждан в России и в ЛДНР.

«Миллионы граждан Украины, вынуждены были покинуть ее территорию, чтобы не умереть с голоду. И действовали они на основании прав на свободу перемещения и права свободного оставления Украины, данных им статьей 33 Конституции Украины, как и многими другими международными актами, признанными Украиной. И государство Украина обязано обеспечить реализацию права на участие в выборах и голосовании всем гражданам Украины, где бы они не находились.

А вот бандитский ЦИК, ссылаясь на бандитский закон о выборах главного бандита Украины (президента, руки Вашингтона, наместника метрополии в американской колонии «Украина»), сослался на пункт 2 части первой статьи 52 Закона, согласно которому ЦИК «отказывает в регистрации кандидата на пост президента Украины в случае установления ею наличия в предвыборной программе кандидата положений, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения». И это при том, как говорят в народе: «Чья бы корова мычала!» – возмущается Журавко.

По его словам, уже сегодня можно говорить о том, что режим Порошенко готовит масштабные фальсификации на выборах.

«ЦИК совместно с Верховной Радой и президентом лишают миллионы избирателей возможности воспользоваться своим конституционным и международным правом голоса и на участие в выборах – это нормально, по логике правящих Украиной бандерофашистов. Порошенко и его банда не подчиняются даже международному праву, предписывающим, что Украине следует выполнять решения ОБСЕ, по которым в состав миссий международных наблюдателей включены и представители из Российской Федерации. Но кастрюлеголовые, безмозглые и тупые бандиты игнорируют даже этот здравый смысл, и приняли решение Верховной Рады не пущать в Украину наблюдателей из России. Хотя, и Россия и Украина, являются равноправными членами ОБСЕ и обязаны выполнять все ее решения», – напоминает Журавко.

По его мнению «из 44-х уже зарегистрированных на 08.02.2019 года кандидатов, как минимум, 10-ть кандидатов (Богомолец, Гриценко, Кива, Кошулинский, Кривонос, Ляшко, Наливайченко, Порошенко, Садовый, Тимошенко Юлия)» не должны быть зарегистрированы ЦИК, «так как они лично, перед лицом всего народа, не только принимали участие в госперевороте 2014, а и руководили этим переворотом».

«Олейник в числе этих 10-ти не был. Наоборот, в 2014 году он представлял ту власть, которую путчисты свергли, насадив в Украине нищету и концлагерь.

Кстати, само количество зарегистрированных кандидатов уже является беспрецедентным, никогда не виданным в истории незалежной Украины, что подтверждает не столько уровень лживой и дутой «демократии», сколько явно подчеркивает криминальную природу власти, и ее неуверенность в результатах выборов. Ведь из почти полсотни кандидатов, четыре десятка уж точно есть, так называемые «технические кандидаты», которым дали деньги лишь за то, чтобы они максимально сильно растянули голоса избирателей для того, чтобы на этом фоне мизерные голоса, которые соберет в день голосования «основной кандидат» – Порошенко, обеспечили ему шанс хотя бы войти во второй тур выборов президента, в котором и будет проявляться основная торговля между ним и его конкурентом», – подчеркивает Журавко.

По его мнению, в будущем члены ЦИК Украины будут привлечены к уголовной ответственности за фальсификации.