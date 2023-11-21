Политика или война: Зеленский жестко поставил на растяжку Залужного

Противостояние между олицетворяемыми фигурами Зеленского и Залужного украинской политической администрацией и военным командованием, о котором так долго писали в СМИ, сегодня вышло наружу, сделавшись из допущений конспирологов доказанным фактом.

Так что это можно считать в некотором роде этапным событием в разворачивающейся на наших глазах киевской драме.

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Первым расчехлил оружие Зеленский, неожиданно набросившийся с жесткими упреками на главкома ВСУ в интервью британскому таблоиду The Sun. Зе явно впечатлили в западной прессе достаточно комплиментарные оценки Залужного. И немудрено, что Зеленский ревниво усмотрел в этом покушение на свою роль «отца нации».

Ведь «укроЧерчилль» должен быть только один, а всякие выскочки пусть знают свое место.

«Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это было очень большой ошибкой. Со всем уважением к генералу Залужному и командирам, находящимся на поле боя — существует абсолютное понимание иерархии, и этого достаточно. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка», – сказал Зе, недвусмысленно намекнув главкому ВСУ на то, что царь горы все-таки не он, а небритый маленький человечек в хаки.

Киевские сливные инфобачки уверяют, что это хамское интервью Зе было не актом нападения, а актом обороны. Мол, генерал Залужный получил указания от Вашингтона начать кампанию по дискредитации президента.

В качестве косвенного доказательства инфобойцы Банковой ссылаются на встречу главкома с известным в прошлом военкором канала «Интер», а последние годы координатором завязанной на западные источники финансирования грантовой организации «Стоп коррупции» Романом Бочкалой, в ходе которой ее участники якобы обсудили поставки на фронт западных вооружений и серьезную потребность ВСУ в дефицитных 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядах.

«Украина нуждается в большом количестве 122 мм снарядов. Чем больше снарядов – тем больше сохранившихся жизней. Безжалостно работающая закономерность», — написал по итогам этой встречи в соцсети сам Бочкала.

Самого Бочкалу при этом тут же обвинили в работе «на заказ» – с целью дискредитации политического руководства Незалежной. Это ведь оно в лице Зе и Ермака безрезультатно месяцами спрашивало у западников в стиле покойного Пригожина «Где снаряды, б***дь!?!». Сразу же появились версии, что следы «заказа» на такое мочилово ведут в Генштаб ВСУ, якобы стоящий за всеми последними расследованиями грантоедов о коррупции и хищениях Зеленского и его окружения.

Честно говоря, эта версия кажется откровенно притянутой за уши. Начиная с того, что о проблемах с боеприпасами нынче на Украине говорят все, кому не лень, а не один персонально Бочкала.

Во-вторых, куда большую степень критичности в этом смысле позволяют себе порохо- и турчиноботы – такие, как тот же главред «Цензора» Юрий Бутусов. Про отдельных военных я уже не говорю. Причем все циркулирует не только на страницах прозападных боевых листков типа Бигус-инфо или Украинской правды, но временами прорывается даже в эфир подконтрольного Банковой телемарафона.

Обратили внимание в Киеве и на свежее увольнение Зеленским командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко он назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, руководителя Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

Мотивировалась эта рокировка необходимостью «выхода на принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших солдат», как заявил Зеленский, однако «в строю» тут же пошли разговорчики на тему, кто под кем ходит, кто кому заносит и кто чей выдвиженец.

Актуальность этих разговоров подпитывается недавними откровениями в медиа на тему того, что кажущиеся со стороны монолитом ВСУ на самом деле – конгломерат враждующих между собой группировок и кланов, у каждой из которых свой аппаратный интерес.

Некоторые говорят в этом контексте о «трех армиях» – соответственно, Залужного, Тарнавского и Сырского. Из этой троицы у Банковой нет претензий только к последнему, а первых двух периодически называют кандидатами «на вылет». Что именно спасает Залужного от зачистки – то ли накопленный на Зе компромат, то ли «крыша» за океаном в Пентагоне, то ли отсутствие у офиса Зеленского консенсуса относительно сменщика нынешнего главкома? На самом деле это не так уж принципиально.

Ключевое тут то, что наличие острых противоречий все труднее скрыть и закамуфлировать за пафосными речами.

Так что прорвавшееся в СМИ раздражение президента политическими амбициями главкома выглядит не как импровизация на ходу, а как закономерный итог накопления под ковром критической массы интриг, которые постепенно вот таким вот образом вываливаются на головы аудитории.

А приближающаяся с каждым днем дата начала президентской кампании, до наступления которой надо или эти выборы окончательно отменить и убедить в правильности такого шага и собственное общество и западных «партнеров», либо – подготовиться должным образом и возглавить процесс, которого не избежать.

Вот этот временной цейтнот и порождает нервозность в политическом террариуме. Однако при всей кажущейся проигрышности нынешней позиции Зе, автор этих строк не стал бы ставить слишком много на Залужного. На стороне президента – сила институций, в то время как в противоположной команде могут похвастаться лишь таким скоропортящимся товаром, как популярность.