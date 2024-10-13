Политика ненависти: Майя Санду чуть ли не объявила войну России

Алексей Логофет.  
13.10.2024 13:35
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Президент РМ Майя Санду продвигает политику ненависти, войны и противостояния, подменяя политику государства своим личным мнением. На самом деле Россия не несёт никакой угрозы для безопасности Молдовы. Об этом кандидат в президенты Молдовы, бывший генпрокурор РМ Александр Стояногло написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на формулировку, содержащуюся в Национальной стратегии безопасности РМ: «Российская Федерация является главной опасностью для Республики Молдова».

Президент РМ Майя Санду продвигает политику ненависти, войны и противостояния, подменяя политику государства своим...

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«С моей точки зрения, это полная безответственность. На дипломатическом языке это означает, что мы чуть ли не объявляем Российской Федерации войну. Полная глупость. Но самое страшное в этой истории то, что в самом конце написано, что это личное мнение госпожи президента. Президент продвигает политику ненависти, политику войны, политику противостояния. Это недопустимые вещи для развития любого государства. Это однозначно будет отменено», – пообещал Стояногло.

По его словам, у Стратегии национальной безопасности другое предназначение: в ней определяются основные вызовы и риски, которые стоят перед Молдовой на этом этапе, и эти риски никак не связаны с Россией.

«Убеждён, что никакого риска Россия для нас не представляет. Всё это появляется в предвыборные кампании и используется для того, чтобы делить людей. 30 лет в каждой предвыборной кампании мы слышим о русских танках, об угрозах со стороны Румынии и так далее. Проблемы не в Румынии и не в Москве. Проблемы здесь, внутри нашего общества. В нас. Потому что у нас находятся политики, которые делают всё возможное, чтобы нас разделить, противопоставить друг другу. Мы должны уйти от этого и строить другую страну. Страну, где простые граждане, руководители возьмут на себя ответственность за модернизацию нашего государства», – заявил Александр Стояногло.

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