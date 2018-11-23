Политика невмешательства РФ приучила Запад плевать на все договорённости

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Российская позиция отказа от жёстких переговоров и решительных мер в ответ на курируемые Западом госперевороты и концентрацию сил у границ привела к тому, что сейчас США и их союзники по НАТО забыли такой термин как «международное право».

Об этом во время встречи c делегацией Стэнфордского российско-американского форума заявил председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Году в 2000-м мы должны были бы говорить об уроках Косово, о том, как НАТО впервые в послевоенной истории применило военную силу за пределами Альянса без санкций Совбеза ООН, и в чём соотношение принципов территориальной целостности государства и права народа на самоопределение, где заканчивается уважение суверенитета государства и начинается право на вмешательство, и какие могут быть политические и правовые последствия у прецедента Косово, о которых мы всех предупреждали в 1998 году.

Вот, о чём мы могли бы говорить в 2000 году, в том числе по парламентской линии, честно, откровенно, чтобы не допустить того, что стало потом. И тогда же мы могли бы говорить о вопросах в сфере вооружения-разоружения”, – сказал российский политик.

При этом он напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, спровоцировав новый виток гонки вооружений.

«А ещё спустя 10 лет в 2010 году мы могли бы друг с другом говорить не менее откровенно о феномене цветных революций – только произошли события в Грузии, только произошло изменение статуса Южной Осетии и Абхазии. Мы должны были бы говорить, отталкиваясь от вопросах о принципе невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета государства, о соотношении принципов территориальной целостности и права на самоопределение.

Но мы и в 2010 году не смогли друг с другом об этом поговорить по-настоящему. Каждая сторона делала вид, что она чтит международное право, продолжала обвинять противоположную сторону в радикальном нарушении этого права, но в целом ситуация продолжала деградировать и деградирует до сих пор», – рассказал Косачёв.

«Не за горами ещё одно десятилетие потраченное зря, потому что условно говоря в 2020 году мы в очередной раз будем ахать, хвататься за головы и обвинять друг друга в очередных отступлениях от договорённостей, но при этом, обратите внимание, США и союзники по НАТО уже практически не употребляют термин «международное право», – добавил представитель Совфеда РФ.