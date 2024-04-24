Политика США на Украине приведет к Третьей мировой – сенатор-республиканец

В США недопустимы дебаты по поводу Украины. Все, кто выступают против накачки ее оружием, сразу же объявляются «марионетками Путина» и дискуссия на этом заканчивается. Такая политика действующей администрации может привести к очередной мировой войне.

Об этом на обсуждении законопроекта о выделении помощи Украине заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дебаты в этой стране странным образом искажаются, и люди не могут добросовестно выражать несогласие с нашей политикой в отношении Украины. На вас немедленно нападут за то, что вы не в той команде, не на той стороне… Сегодня используются аргументы, что вы являетесь поклонником Владимира Путина, если вам не нравится наша политика в отношении Украины, или вы – поклонник какой-то ужасной тиранической идеи, потому что вы думаете, что Америке не стоит уделять больше внимания границе своей собственной страны, чем чужой. Это – военная лихорадка, наша неспособность реально оценивать происходящее в мире, принять рациональное решение – самая страшная часть в этих дебатах. Вы видите людей, которые служили своей стране, которые выступали за правильную государственную политику, соглашались или не соглашались с ними на протяжении всей своей карьеры, которых клеймят как агентов иностранного правительства просто потому, что им не нравится то, что мы делаем в Украине», – сказал сенатор.

«Это не относится к добросовестным спорам, это – клевета, и это – тот тип клеветы, который приведет нас к принятию все худших и худших решений. Мы все должны чувствовать себя довольно странно, когда вы видите, как ваши соотечественники выдвигают аргументы, а ответ на этот аргумент не таков: «Вот, почему вы неправы», «Вот по существу, почему я с вами не согласен». Но они тычут пальцем вам в лицо и говорят: «Вы – марионетка Путина, вы являетесь агентом иностранного режима». Такой способ принятия решений демократическим путем приведет к банкротству этой страны и развязыванию Третьей мировой войны. Мы должны прекратить это делать», – заявил Вэнс.