Политика СВО зашла в тупик, пришло время решительных действий – Сивков

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Удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе – это свидетельство того, что нынешняя политика в отношении СВО зашла в тупик.

Об этом в эфире интернет-канала «Книжный День Клуб» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, настало время для более решительных действий и разгрома ВСУ.

«Сам по себе факт этого удара заставляет задуматься. Совершенно четко, что нужно наращивать систему противовоздушной обороны. Конечно, эффективность ПВО очень высокая – из 8 ракет только две достигли цели. Вероятность поражения цели очень высокая, но этот удар говорит об одном простом вопросе – что политика, подчеркиваю, это не стратегия, а политика Специальной военной операции – та, которая велась на протяжении всего этого времени, заходит в тупик. Надо пересматривать действия. Вполне возможно, мы должны будем уже говорить о том, что есть необходимость переходить к решительным действиям по радикальному решению задачи разгрома ВСУ», – заключил Сивков.