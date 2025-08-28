«Политика Трампа ведёт к созданию новой расы из РФ, КНР и Индии» – украинский экономист

28.08.2025 16:27
Карательная внешняя экономическая политика Дональда Трампа хороша в режиме игры в «Чапаева», но если посмотреть на два-три хода вперёд, последствия разрушительны для Запада.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация опасна тем, что, с одной стороны, если играть в «Чапаева», то вроде американцы делают всё правильно. Индия покупает российскую нефть, значит, вводим пошлины. Но если играть в шашки или шахматы, а значит, рассчитывать на два-три хода вперёд, тогда ситуация выглядит совершенно по-другому. Потому что эти действия не приведут к тому, что Индия послушается.

Принципиальный вопрос для Индии заключается не в том, покупает она российскую нефть или не покупает. Она может и не покупать её. Вопрос в том, что Индия не хочет, чтобы кто-то решал за неё, где ей покупать… Если вы хотите, чтобы мы приняли это решение, значит, какие у вас предложения, стимулы и компенсаторы? А не просто так в директивном порядке», – объяснял Кущ.

Он подчеркнул, что если рассматривать на три хода вперёд, очевидны риски того, что «Индия может качнуться в сторону Китая и России – и произойдёт стратегическое сближение трёх этих государств».

«И тогда в рамках уже Евразийского пространства это приведёт к формированию очень опасного для Запада симбиота. Симбиота в виде Индии, Китая и России. Это полностью перекроит всю евразийскую историю и предрешит будущее Евразии, и не только Евразии, но и Индо-Тихоокеанского региона»,– тревожился эксперт.

