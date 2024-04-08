«Политика властей Молдовы носит оккупационный характер» – Илан Шор пообещал встряску румынке Санду

Алексей Логофет.  
08.04.2024 21:49
  (Мск) , Кишинев
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Беспредел, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Румыния, Скандал, Сопротивление


Режим Майи Санду в Молдове хочет лишить молдаван своей идентичности и утвердить верховенство европейских законов над молдавскими, нарушая установленную законом процедуру.

Об этом в своём телеграм-канале написал молдавский бизнесмен и политический беженец Илан Шор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Майи Санду в Молдове хочет лишить молдаван своей идентичности и утвердить верховенство европейских...

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«Читаю проект закона об изменениях к Конституции Молдовы. Мало того что правящая партия планирует лишить молдаван своей идентичности и закрепить в основном законе страны непонятную «европейскую». Мало того что они планируют утвердить верховенство европейских законов над молдавскими — а это означает, что планируются легализация гей-браков, смерть нашего сельского хозяйства, отказ от суверенитета и вступление в конфликт с соседями. В последнем пункте этого закона написано, что он вступает в силу с момента публикации подтверждения Конституционным судом результатов референдума.

Исходя из текста, власть будто бы уже знает, какими будут результаты, и мнение народа ее совершенно не интересует. А что собираются делать с конституционными нормами, которые предусматривают возможность пересмотра Конституции только при условии 2/3 голосов в парламенте? А как насчет минимального шестимесячного срока, который обязателен в этом процессе? Или они уже и эту процедуру отменили?», – возмущается Шор.

Политик обращает внимание, что предложенный проект закона практически скопирован с Конституции Румынии.

«Видимо, власти нас готовят к тому, что скоро Конституция у нас будет общей», – высказал он предположение.

«Мы заставим власть считаться с нашим мнением и в течение ближайших месяцев наглядно покажем народу Молдовы, почему политика правящей партии носит не просто антинародный, но и, по сути, оккупационный характер», – пообещал Илан Шор в своём телеграм-канале.

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