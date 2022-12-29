«Политики не дали армии разгромить Украину»: Сивков резко раскритиковал ход СВО
Более восьми месяцев проведения СВО на Украине фактически самые важные решения принимало не военное руководство, а политики.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад превосходит Россию по экономическому потенциалу в 20 раз, а может и больше. Соответствующий потенциал и военно-промышленный. Поэтому Россия может рассчитывать на успех в боевых действиях на Украине в СВО только на блицкриг. В случае, если война приобретает затяжную форму, это губительно для нашей страны.
Российское военное командование, наши вооружённые силы обладали достаточным потенциалом и могли завершить эту войну ещё к маю, несмотря на все текущие проблемы, которые там были. Препятствием на пути решения этих задач стали политики. Начиная от жестов доброй воли по отводу войск, гуманитарных коридоров всевозможных, к необоснованной сдаче огромной территории.
Хочу напомнить, что даже британские эксперты отмечали, что Россия ничего не сделала для того, чтобы разгромить ту группировку, которая осуществила захват Харьковской области. Вместо этого просто отвели войска», – сказал аналитик.
«Практически идентично поступили в ситуации с Херсоном. Это было чисто политическое решение, которое было закамуфлировано под якобы военную неудачу. На самом деле, наша армия и там, и там совершенно спокойно могла уничтожить врага», – сказал Сивков.
Он раскритиковал стратегию лобовых атак.
«Третье, стратегия, которая была навязана российским ВС политиками, состоящая в том, что Россия фактически бьётся лбом об укрепрайон на протяжении уже восьми месяцев, была обречена на поражение с самого начала. Эта стратегия ведёт к поражению, поскольку решить задачу в приемлемые сроки не позволяет.
Четвёртое, абсолютно немыслимое ведение военных действий против Украины, состоящее в запрете ударов по коммуникациям, по органам высшего военно-политического руководства, неизбежно также ведёт к поражению», – подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, Западу достаточно и политического поражения России.
«Поэтому де-факто российская армия продолжает находиться в скованном состоянии, она лишена возможности решать ключевые задачи, без которых победа невозможна. Хочу заметить, что Западу даже не нужно военное поражение России, Западу нужно политическое поражение России. На Западе рассматриваются варианты политического поражения России, которое приведёт к революции», – заключил Сивков.
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