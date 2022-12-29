«Политики не дали армии разгромить Украину»: Сивков резко раскритиковал ход СВО

Более восьми месяцев проведения СВО на Украине фактически самые важные решения принимало не военное руководство, а политики.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад превосходит Россию по экономическому потенциалу в 20 раз, а может и больше. Соответствующий потенциал и военно-промышленный. Поэтому Россия может рассчитывать на успех в боевых действиях на Украине в СВО только на блицкриг. В случае, если война приобретает затяжную форму, это губительно для нашей страны.

Российское военное командование, наши вооружённые силы обладали достаточным потенциалом и могли завершить эту войну ещё к маю, несмотря на все текущие проблемы, которые там были. Препятствием на пути решения этих задач стали политики. Начиная от жестов доброй воли по отводу войск, гуманитарных коридоров всевозможных, к необоснованной сдаче огромной территории.

Хочу напомнить, что даже британские эксперты отмечали, что Россия ничего не сделала для того, чтобы разгромить ту группировку, которая осуществила захват Харьковской области. Вместо этого просто отвели войска», – сказал аналитик.