Политконсультант Санду уговаривает Россию отказаться от Додона

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Если Россия поддержит на предстоящих президентских выборах в Молдове действующего главу государства Игоря Додона, она втянется «в новое геополитическое противостояние на стороне коррумпированного и неэффективного режима, который может столкнуться с массовыми протестами сразу после выборов».

Об этом в статье для либерального сайта «Московский центр Карнеги» пишет молдавский политолог Влад Кульминский, близкий к главной сопернице Додона на предстоящих выборах прозападному политику Майе Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как бы ни старался Додон представить голосование как очередной выбор между Востоком и Западом, молдавское общество сейчас волнуют совсем другие темы – прежде всего коррупция и деградация государственных институтов. А в этих вопросах действующий президент давно себя дискредитировал», – пишет Кульминский.

Он утверждает, что нельзя верить обещаниям Додона «урегулировать приднестровский конфликт», не допустить «утраты государственности», «сдачи страны Западу и вытеснения из региона России».

«К этим обещаниям трудно относиться серьезно, если понимать, где проходит граница возможного для любого молдавского лидера. Молдавский президент не поставит подписи под урегулированием Приднестровского конфликта по конфедеративной модели – это неприемлемо для большей части молдавского общества, не говоря уже об ограниченности президентских полномочий.

По тем же причинам молдавский президент не инициирует пересмотр Договора об ассоциации с ЕС и не приведет страну в ЕАЭС – слишком велик риск массовых протестов. То же самое касается обещаний Додона легализовать военное присутствие России, превратить приднестровское урегулирование в модель для конфликта в Донбассе и сделать из Молдавии государство «посередине» между Западом и Востоком, с ограниченным суверенитетом и внешней политикой. Все это – невыполнимые обещания, чреватые потерей власти», – пишет Кульминский.

По его мнению, следующий президент Молдовы должен сыграть техническую роль – создать условия для проведения досрочных выборов в парламент, в котором будет создана стабильная коалиция, способная сформировать правительство.