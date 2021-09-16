Политлог считает, что ЕС не рискнет выполнить антироссийские рекомендации Европарламента
Отношения Москвы и Брюсселя в обозримой перспективе не улучшатся, а вполне вероятно, что еще более ухудшаться.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
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«Отношения России и ЕС в обозримой перспективе не улучшатся: как минимум будет сохранен нынешней уровень конфронтации, но скорее будет происходить еще большее ужесточение враждебной риторики», — сказал эксперт «Коммерсанту».
Также была затронута тема утвержденного вчера Европарламентом доклада (подготовлен литовским депутатом Андрюсом Кубилюсом), в котором содержится рекомендации наложить санкции российскую армию, спецслужбы, нефтегазовый сектор России, а также исключить ее из платежной системы SWIFT.
По мнению политолога, Европейский совет и Совет ЕС вряд ли пойдут на реализацию рекомендаций.
«Доклады Европарламента нужно рассматривать как барометр состояния отношений, а не как прямое руководство к действию. При этом речь идет об экстремальном взгляде на отношения, ведь Литва придерживается наиболее жесткой политики в отношении России среди вообще всех стран-членов. Даже подход Польши, Латвии и Эстонии гибче и мягче», – добавил Суслов.
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