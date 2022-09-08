«ПолитНавигатор» попал под временную блокировку в России

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Сайт «ПолитНавигатора» Politnavigator.net попал под временную блокировку в России.

Страницы портала были внесены 7 сентября в реестр запрещенных «Роскомнадзором» после выявления экстремистских материалов, оставленных заукраинскими и либеральными пользователям в комментариях к статьям.

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В настоящее время материалы, вызвавшие замечания надзорного органа, удалены. «Роскомнадзор» сообщил, что доступ к «ПолитНавигатору» для российских пользователей будет восстановлен провайдерами к позднему вечеру. До этого сайт можно было посещать только через ВПН-клиенты.

Редакция в свою очередь предупреждает комментаторов об ужесточении модерации форума. Просьба неукоснительно соблюдать правила – аккаунты злостных нарушителей, распространяющих оскорбительные или фейковые сообщения, будут оперативно удаляться.