31.12.2019
«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!
Дорогие друзья! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным! А всем вам и вашим близким – здоровья и приближения нашей общей победы!
В оставшиеся до праздника часы обязательно завершите все дела, чтобы с боем курантов стоять с бокалами в руках!
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Коллектив «ПолитНавигатора» продолжит работу в праздничные дни и будет сообщать всю важную информацию.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.