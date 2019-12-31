31.12.2019
 
Балканы, Донбасс, Крым, Молдова, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина
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«ПолитНавигатор» поздравляет читателей с Новым годом!

Дорогие друзья! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным! А всем вам и вашим близким – здоровья и приближения нашей общей победы!

В оставшиеся до праздника часы обязательно завершите все дела, чтобы с боем курантов стоять с бокалами в руках!

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Коллектив «ПолитНавигатора» продолжит работу в праздничные дни и будет сообщать всю важную информацию.

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