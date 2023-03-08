«ПолитНавигатор» поздравляет женщин с 8 Марта

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Сколько российских женщин сегодня встретит праздник на войне? Эта цифра известна – 1 100 представительниц прекрасного пола из тех, кто носит камуфляж чаще, чем платье и туфли на каблучках, находятся в зоне проведения СВО.

Это официальные данные от МО РФ. На самом деле, женщин на войне куда больше. Если бы меня спросили, сколько, я ответил бы – сотни тысяч матерей, жен сестер в Донбассе этой войной, этой спецоперацией живут практически 9 лет.

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Тысячи из них ушли из жизни не по своей воле. И сегодня мы вспоминаем всех женщин, убитых украинскими минами и снарядами. Поминаем их как святых мучениц. И тех, кто ранен, изувечен – тоже. Тех мы поминаем, по чьей красоте, ласке, заботе и любви, по ниточке жизни ударили зазубренным черным осколком.

И все-таки весна берет свое. И тысячи женщин Донбасса, Крыма, Поднепровья, Таврии сегодня погружают лица в скромные букетики мимозы и тюльпанов, вздыхают, улыбаются, и идут делать то, что привыкла делать женщина – заботится, кормить, обстирывать, учить, сопереживать, любить.

Обычная женская доля – любовь. И никакая война ее не унизит и не убьет.

Что сегодня мы знаем про женщин на войне? А то, что война кончится. Зарастут шрамы в сердцах и на полях. Наши матери, жены. сестры, дочери снимут порядком поднадоевший камуфляж, облачатся в цветастые платья, достанут свои туфли «на каблучьях», и пригласят на белый танец весь наш Русский мир.

С праздником, любимые!