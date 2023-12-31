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В Белоруссии восстановлен доступ к сайту «ПолитНавигатора», который был заблокирован местными властями около трёх лет назад, когда издание активно критиковало политику «многовекторности», в рамках которой Минск посещал глава Госдепа США Майк Помпео, обещавший Белоруссии поставки американской нефти взамен российской и прочие «плюшки».

Как известно, итогом подобного «потепления» с Вашингтоном стал Беломайдан, который был подавлен не без помощи России, после чего Минск начал возвращаться к однозначной союзной политике.

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Однако долгое время доступ к сайту «ПН» продолжал быть закрыт в Белоруссии. Но накануне и читатели, и наши белорусские корреспонденты сообщили, что портал можно вновь посещать без использования VPN-клиентов.

Что способствовало отмене санкций, и почему для этого потребовалось так много времени – остается только гадать. Будем считать, что такой сильной была инерция линии ныне покойного главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Что же, поздравляем белорусские власти с её преодолением, а белорусских читателей – рады вновь приветствовать накануне наступающего 2024 года!

P.S. Доступ к «ПолитНавигатору» продолжает быть закрыт по требованию государственной цензуры на Украине и в Молдове, где правят марионеточные прозападные режимы.