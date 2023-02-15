«ПолитНавигатору» исполнилось 9 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня исполнилось ровно девять лет с начала работы новостной ленты на сайте «ПолитНавигатора» – тогда, несмотря на ещё незавершенную работу над дизайном портала, пришлось срочно «выйти в эфир» с сообщением о жестком разгоне и избиении на Крещатике боевиками Евромайдана жителей Киева, требовавших убрать баррикады из центра столицы.

Как и в феврале 2014-го, времена сегодня не менее драматичные и тревожные. Мы бы, наверное, и не вспомнили о дате, если бы не сообщение-поздравление от коллеги – журналиста Артёма Бузилы, который в дни Русской весны писал для «ПН» из Одессы. Впоследствии ему пришлось пройти через репрессии и покинуть родной город.

К сожалению, и сегодня целый ряд журналистов и экспертов в Киеве находятся в заключении или бегах за сотрудничество с «ПолитНавигатором». Другие же из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в условиях террора выехали за границу.

Редакция благодарит читателей, подписчиков, критиков за то, что остаётесь с нами. Мы обещаем продолжать работу и расширять географию сети корреспондентов. Всегда рады обратной связи. Берегите себя!