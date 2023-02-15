«ПолитНавигатору» исполнилось 9 лет

Михаил Рябов.  
15.02.2023 16:00
  (Мск) , Москва
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Балканы, Белоруссия, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, СМИ, Сюжет дня, Украина


Сегодня исполнилось ровно девять лет с начала работы новостной ленты на сайте «ПолитНавигатора» – тогда, несмотря на ещё незавершенную работу над дизайном портала, пришлось срочно «выйти в эфир» с сообщением о жестком разгоне и избиении на Крещатике боевиками Евромайдана жителей Киева, требовавших убрать баррикады из центра столицы.

Как и в феврале 2014-го, времена сегодня не менее драматичные и тревожные. Мы бы, наверное, и не вспомнили о дате, если бы не сообщение-поздравление от коллеги – журналиста Артёма Бузилы, который в дни Русской весны писал для «ПН» из Одессы. Впоследствии ему пришлось пройти через репрессии и покинуть родной город.

Сегодня исполнилось ровно девять лет с начала работы новостной ленты на сайте «ПолитНавигатора» –...

К сожалению, и сегодня целый ряд журналистов и экспертов в Киеве находятся в заключении или бегах за сотрудничество с «ПолитНавигатором». Другие же из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в условиях террора выехали за границу.

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