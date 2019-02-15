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15.02.2019, Одесса, Игорь Плисюк
 
Донбасс, Закарпатье, Кавказ, Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина, Харьков
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«ПолитНавигатору» исполнилось пять лет

Сегодня исполняется пять лет с начала работы «ПолитНавигатора» – в феврале 2014 года на сайте была опубликована первая новость – экстренное сообщение о нападении боевиков Евромайдана на киевлян, требовавших убрать баррикады с Крещатика и расчистить проезд по главной улице Киева.

Работа новой редакции началась перед трагическим финалом того, что киевская хунта именует «революцией достоинства», а мы – олигархически-неонацистским переворотом на Украине. Еще не было ни Русской весны с воссоединением Крыма и России, ни трагедии в Одессе – огненно-кровавой Одесской Хатыни, еще не начался доселе пылающий конфликт на восставшем против бандеровщины Донбассе.

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Но уже тогда было ясно: происходящее на Украине – вовсе не «свержение народом преступной власти».

Мы понимали и понимаем: события в самом сердце Русского мира – это продолжение извечной борьбы Запада с ним, попытка продолжить его раскол изнутри. Ни США, ни Европа не хотят отказаться от своей гегемонии.

Все эти годы мы, выходцы с земель древней Киевской Руси и большой России, ведем информационную борьбу за это единство, стремясь показать и реальные факты, и их подоплеку. Мы даем возможность нашим читателям из разных стран увидеть события в их полноте, предоставляя их вниманию и краткие новостные сообщения, и развернутый анализ глобальных тенденций политики.

Происходящее в Киеве вызывает неизменный интерес со стороны читателей и в России, и на Украине, и за пределами бывшего Союза, что доказано и немалым количеством ежедневных просмотров наших материалов, и… ненавистью киевской хунты, числящей нас в списке врагов режима.

Именно на территории нынешней многострадальной Украины сегодня во многом решается судьба всего постсоветского пространства.

Мы верим в то, что добро победит, и наступит мир на многострадальных землях наших предков. Но мир этот может быть только справедливым и прочным. А значит – коричневая чума в своей нынешней ипостаси бандеровского украинского неонацизма должна быть полностью искоренена. А её зачинщики, палачи и идеологи – предстанут перед новым Нюрнбергским трибуналом.

И пока этот долгожданный день новой великой Победы не наступил – мы продолжаем нашу скромную, но, надеемся, небесполезную работу.

«ПолитНавигатор» по итогам января-2019 вошел в Топ-100 ресурсов русскоязычного Интернета по версии агентства Brand Analytics. Издание заняло 51 место, опередив многие другие сайты, также освещающие события вокруг украинского кризиса.

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