Политолог: арест Пашинского – «фантик от конфеты», нужно ломать «воровскую систему»

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арест видного деятеля прежнего режима Сергея Пащинского – это не ответ на общественный запрос на восстановление справедливости, а “очередное доказательство неготовности Зеленского реально разрушать воровскую Систему”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал в своем блоге киевский политтехнолог Михаил Подоляк.

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“Двухмесячный арест Пашинского (влиятельного экса из славной «народофронтовской» когорты) — это совсем не про удовлетворение реального общественного запроса на справедливость). Да, он — чрезвычайно одиозен, несдержан и вполне себе вызывает отвращение у общества. Впрочем, кто из вчерашних не вызывает нынче раздражениях? Но Пашинский — это строго личное. Кое-кого влиятельного сегодня с кое-кем влиятельным вчера. И потому банальное «хулиганство с причинением особо тяжких последствий». Которое можно быстро доказать. Гопник встретил на дороге гопника. Круто? Нет. Потому что общество не хочет разбираться в степенях гопничества и готово принять любую версию банальных 15-ти суток для этих двоих. По умолчанию”, – пишет Подоляк.

По словам политтехнолога, “Запрос общества на правосудие — это совсем о другом. Об Укроборонпроме, прежде всего. О том самом легендарном мародёрстве на армии, которое и разозлило общество. О большом процессе над десятками членов условных мародерских ОПГ, которые бесконечно жрали бюджеты и обворовывали армейцев. Или никто ничего не воровал?

Шире, запрос общества — это повсеместный аудит всех отраслей. Кто, сколько и как «зарабатывал» на схемах. И какие объемы можно обратно конфисковать у авторов этих схем. Или во всех отраслях царило эффективное управление и ничего не было украдено. Тогда резонно спросить: «почему весной 2019-го общество посчитало иначе?» И почему оно с такой подчеркнутой ненавистью изгнало старую гвардию?”.

“Общественное раздражение всегда начинается с того, что тебе предлагают эрзац вместо реального продукта. Подделку. Контрафакт. Обманку. Фантик от конфеты. Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком”, – резюмирует Михаил Подоляк.