Политолог Аркатов прогнозирует России новые горизонты в Южной Азии

02.02.2021, Нейпьидо, Иван Добровольский

В Мьянме происходит государственные переворот: накануне военнослужащие отстранили от власти президента страны Вин Мьина и арестовали лидера бирманской «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В экспертном сообществе полагают, что непростая обстановка в азиатской стране может позволить России укрепить свое влияние в регионе. По мнению политолога Ивана Аркатова, на определенные преференции может рассчитывать тот, кто вызволит из тюрьмы и обеспечит безопасность Аун Сан Су Чжи, которая неоднократно возвращалась к власти. Убедиться в этом можно, проследив за ее политическим становлением, начиная с 90-х годов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В случае, если за дело возьмется российская сторона и ее представители, можно будет снова говорить о правах народа рохинджа, за который несколько лет назад заступался глава Чечни Рамзан Кадыров, напоминает политолог.

«Российская помощь в защите угнетаемых мусульман в Мьянме может быть высоко оценена в Турции. При этом обеспечивать безопасность вновь попавшей под арест Аун Сан Су Чжи необязательно официальными силами, для этого может быть достаточно, например, «ЧВК Вагнера», — объяснил эксперт.

Следует отметить, что в Соединенных Штатах и Европе оппозиционерку Аун Сан Су Чжи воспринимают как прогрессивного политика и государственного деятеля. При этом популярность на Западе вовсе не мешала ей открыто заявлять, что Мьянма будет придерживаться собственной политики в отношении рохинджа, несмотря на критику со стороны международного сообщества.