Политолог: Банкиры нас грабят в условиях СВО

Елена Острякова.  
02.02.2025 22:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Финансы


Российский финансовый капитал играет негативную роль в ходе СВО.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью ютуб-каналу One Moscow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский финансовый капитал играет негативную роль в ходе СВО. Об этом политолог Семен Уралов...

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«У нас идет внутренний конфликт между промышленным и финансовым капиталом. К сожалению, та модель, которую мы выбрали еще в 90-е, – это приоритет финансового капитала. И я опасаюсь, что в ходе этого конфликта нас наши финансисты просто разденут», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что финансовый капитал ведет себя одинаково во всех странах, включая США.

«Надувается глобальный финансовый пузырь, а потом всех пускают по миру. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Хочу, чтобы у нас произошло переориентирование государственной политики на поддержку промышленного капитала, который оставляет в стране те активы, которые у него есть. Но пока я вижу, что нас банкиры грабят», – сказал Уралов.

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