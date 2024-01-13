Политолог: Белоруссию ожидает второй тяжёлый год – как в 2020

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Не сумев справиться с Россией, антироссийские лимитрофы Восточной Европы переключат свои усилия на Белоруссию, и попытаются свергнуть её президента Александра Лукашенко.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь сегодня является тем объектом, относительно которого постоянно ведутся дискуссии между государствами пробританского блока. Литва, Польша и прочие государства постоянно говорят о том, что надо бы как-то свергнуть режим в Минске. Но как – непонятно. Использовать оппозицию – так она не едина, между собой там перессорилась. Говорят, украинцы никак не могут объединиться, у белорусской оппозиции ещё хуже ситуация. Некая прямая интервенция со стороны той же Польши или Литвы – Россия уже предупредила, что любая интервенция будет рассматриваться как агрессия против России. Так что Россия не будет стоять в стороне, это тоже понимают», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы Белоруссию могут ждать серьёзные потрясения, в том числе и попытка вновь расшатать ситуацию через «Беломайдан».

«Год будет действительно тяжёлым, главное – его пережить. Наверное, для Белоруссии это будет самый тяжёлый год после 2020. Ситуацию будут обострять», – подытожил политолог.

Сам Лукашенко, выступая на приеме по случаю Старого Нового года, признал, что год будет неспокойным.

«Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям – очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет», – сказал Батька.