Политолог: Без Приднестровья вся кишинёвская элита – никто

13.07.2021, Москва, Елена Острякова

Молдавская политическая элита ценит ситуацию, в которой из-за фактора Приднестровья страну не может поглотить Румыния, и поэтому на нее обращают внимание крупные геополитические игроки.

Об этом youtube-каналу «Украина.Ру» заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современная местечковая политическая элита привыкла жить в этом прекрасно. Кто они в Румынии – какие-то мамалыжники из Бессарабии третьеразрядные. А тут они чувствуют себя на острие атаки. Целые США в лице посла заинтересованы что-то здесь сделать. Целый специальный посланник российского президента приезжает с ними о чем-то договариваться. Они чувствуют себя в центре мира. Неужели они от этого откажутся. Добровольно они ни в какую Румынию не пойдут. Майя Санду в этом смысле совершенно не исключение», – сказал Мартынов.

Он не верит в то, что молдавский президент после победы ее партии на внеочередных парламентских выборах начнет нагнетать ситуацию вокруг Приднестровья. Напротив, по мнению эксперта, Санду сейчас попытается выстроить отношения с Россией.

«Теперь, когда у нее над головою нет серьезных оппозиционных проблем, первое, что она начнет сейчас делать – проситься на встречу к российскому президенту Путину и пытаться выстроить, с учетом обретенного политического капитала, отношения с Москвой и с Кремлем. Потому что значение и вес России в регионе, он велик. И ограниченный контингент России в Приднестровье, и само Приднестровье, и почти миллион молдавских гастарбайтеров в России», – прогнозирует Мартынов.