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20.09.2021 16:00 (Мск), Москва, Андрей Соколов
 
Африка, Дзен, Иран, Россия, Турция, Франция
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Политолог Бозкурт: Нелегальная продажа африканского урана Францией угрожает Турции

Турецкий политолог, колумнист издания SuperHaber Джейхун Бозкурт отмечает, что Франция может стоять за нелегальной...

Турецкий политолог, колумнист издания SuperHaber Джейхун Бозкурт отмечает, что Франция может стоять за нелегальной продажей африканского урана Ирану и Северной Корее.

«Францию неоднократно обвиняли в незаконной добыче урана в Африке. Например, в Мали в 2015 году Париж обвинили в том, что он «начал работы на некоторых месторождениях, в частности урана в Кидале», вместе с туарегскими сепаратистами, которые контролируют север страны», – пишет Бозкурт.

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По словам колумниста, одним из негативных и нежелательных для Турции эффектов поставок нелегально добытого Францией урана Ирану будет дальнейшее охлаждение отношений Анкары с Тегераном. Также автор подчеркивает, что деятельность Парижа в Африке, где сохраняется французское военное присутствие, направлена не на ликвидацию терроризма, но на расширение собственного влияния посредством дестабилизации региона за счет поддержки сепаратизма.

Бозкурт обращает внимание на заинтересованность Парижа в ослаблении турецкого влияния в Африке. По его мнению, французские власти за счет усиления иранской ядерной программы могут пытаться отвлечь Турцию от укрепления позиций в Африке.

«Анкара находится в состоянии интенсивной геополитической конфронтации с Парижем», – добавляет эксперт.

Таким образом, современный проект «Франсафрика» придерживается стратегии создания «контролируемого хаоса» на Черном континенте. Франция возрождает свой колониализм на фоне очевидного распада НАТО и создания англосаксонского блока AUKUS.

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