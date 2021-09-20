Политолог Бозкурт: Нелегальная продажа африканского урана Францией угрожает Турции

20.09.2021 16:00 (Мск), Москва, Андрей Соколов

Турецкий политолог, колумнист издания SuperHaber Джейхун Бозкурт отмечает, что Франция может стоять за нелегальной продажей африканского урана Ирану и Северной Корее.

«Францию неоднократно обвиняли в незаконной добыче урана в Африке. Например, в Мали в 2015 году Париж обвинили в том, что он «начал работы на некоторых месторождениях, в частности урана в Кидале», вместе с туарегскими сепаратистами, которые контролируют север страны», – пишет Бозкурт.

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По словам колумниста, одним из негативных и нежелательных для Турции эффектов поставок нелегально добытого Францией урана Ирану будет дальнейшее охлаждение отношений Анкары с Тегераном. Также автор подчеркивает, что деятельность Парижа в Африке, где сохраняется французское военное присутствие, направлена не на ликвидацию терроризма, но на расширение собственного влияния посредством дестабилизации региона за счет поддержки сепаратизма.

Бозкурт обращает внимание на заинтересованность Парижа в ослаблении турецкого влияния в Африке. По его мнению, французские власти за счет усиления иранской ядерной программы могут пытаться отвлечь Турцию от укрепления позиций в Африке.

«Анкара находится в состоянии интенсивной геополитической конфронтации с Парижем», – добавляет эксперт.

Таким образом, современный проект «Франсафрика» придерживается стратегии создания «контролируемого хаоса» на Черном континенте. Франция возрождает свой колониализм на фоне очевидного распада НАТО и создания англосаксонского блока AUKUS.