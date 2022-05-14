Политолог Бредихин предложил лишить зампреда ВООПИиК Кононова российского гражданства

14.05.2022  13:44 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Местная власть, Россия, Санкт-Петербург, Спецоперация


Политолог Антон Бредихин раскритиковал зампреда петербургского ВООПИиК Александра Кононова, которого ранее уличили в поддержке антироссийской риторики и распространение фейков об СВО на Украине.

По словам эксперта, в этом жесте прослеживается позиция Смольного — команду губернатора Александра и Беглова неоднократно обвиняли в игнорировании крупной инфоподдержки освободительной миссии на Донбассе.


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Напомним, вокруг зампреда петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова разразился скандал. Помимо критики специальной военной операции и фейков о ситуации на Украине, он отличился оскорблениями в адрес граждан РФ, поддерживающих спецоперацию ВС РФ. Кроме того, журналисты выявили, что Кононов имел связи с немецкой НКО «Русско-немецкий обмен» (DRA) – данная организация была признана нежелательной на территории России.

Такие факты из личной биографии, однако, не мешают Кононову занимать видную должность. В экспертном сообществе допустили, что это стало возможным по причине низкой вовлеченности Смольного и Законодательного собрания в информационную поддержку спецоперации ВС РФ на Украине.

«Мы видим, что петербургские власти не оказывают поддержку ЛДНР. Кроме того, мы видим явно антигосударственную позицию.<…> Это действительно подрывает сегодня ту систему взаимодействия «власти-общества», которая существует», — отметил Бредихин в разговоре с нашим изданием.

В современной системе присутствуют некоторые чиновники, которые не являются российскими патриотами, убежден политолог.

«На мой взгляд, за не поддержку специальной военной операции их стоит лишать российского гражданства. Стоит такой вопрос задать непосредственно Александру Дмитриевичу Беглову: почему же его команда, если не он сам, лоббирует таких людей? Надо понимать, что сейчас ни одной кадровой ошибки совершить нельзя, потому что оплошность может привести к обрушению той или иной сферы, а также могут появляться оппозиционные регионы», — подытожил он.

Ранее общественный деятель Владимир Соловейчик тоже дал критическую оценку нахождению Кононова на посту зампреда ВООПИиК.

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