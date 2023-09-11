Политолог: Буданов – это Арестович при должности

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Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сегодня выступает в роли геббельсовского пропагандиста, а не главы спецслужбы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина», комментируя слова Буданова о том, что ВСУ зимой продолжат «пешее наступление» на российские позиции.

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«Он может говорить что угодно – мы же помним, как господин Буданов обещал всем кровно, как медийная звезда, взять Крым к концу лета и пить кофе на набережной Ялты, и что, это оправдалось? Да нет, конечно. Такие лица, как Буданов, в нормальных государствах, абсолютно зашифрованы. Это люди, которые не подлежат разглашению. Буданов, как то же трепло, Арестович, выдает себя за медийное существо, которое не имеет права рассказывать о планах ВСУ на будущее. Его задача – давать Генеральному штабу ВСУ разведданные о противнике и ни в коем случае не разглашать их, а тем более, не давать интервью по поводу и без повода. Но сегодня Буданов взял на себя миссию геббельсовского репортера, который вещает об «успехах» украинской армии и ее дальнейших перспективах в области контрнаступления. Что касается перспектив «контрнаступа» – тут все гораздо сложнее. Мало того – западная техника не предназначена для погодных условий, которые будут поджидать ВСУ в осенне-зимний период», – отметил Дудкин.

В реальности же, по его словам, ВСУ столкнутся с наступлением ВС РФ сначала под Харьковом, а к весне – под Николаевом.

«Я лично считаю, – это не прогноз, а мое желание, что в осенне-зимний период российские войска в масштабе специальной военной операции готовят крупную наступательную операцию. Такие операции могут быть под Харьковом, чтобы обеспечить ту самую «санитарную зону», чтобы не подвергать западные регионы России всевозможным проникновениям ДРГ со стороны Украины. Затем последуют и другие операции, но это ближе к весне – в районе Николаева и районе Одессы», – заключил он.