Политолог Денисов рассказал о роковой ошибке России, признавшей легитимность киевского режима

15.12.2021  13:22 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Москва фактически помогла Соединенным Штатам легитимизировать киевский режим, захвативший власть в 2014 году

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Москва фактически помогла Соединенным Штатам легитимизировать киевский режим, захвативший власть в 2014 году Об...

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По его словам, весной 2014 года главной целью работы Госдепартамента на украинском направлении была легитимизация киевских политиков, пришедших к власти в результате государственного переворота.

«И надо честно сказать, что это им удалось. На встрече в Швейцарии в апреле 2014 года Россией, США, ЕС и Украиной было подписано «Женевское заявление», хотя Россия на тот момент и не признавала новую украинскую власть. В то же время на этот саммит не были допущены представители Донбасса. Как следствие, в мире произошла легитимизация только одной стороны конфликта, а именно киевского режима», – отмечает автор.

Он напоминает, что через месяц на Украине прошли президентские выборы, и Россия признала законным президентом Петра Порошенко.

«Проблема легитимности киевского режима, по сути, была снята. В то же время ничего подобного не происходило с образованными донбасскими республиками. Следует признать, что в 2014 году американская дипломатия сработала эффективно, но, помня уроки семилетней давности, нельзя допустить новых ошибок на нынешнем этапе. Тут надо отдать должное последовательной и жесткой позиции России по выполнению Минских соглашений. Только такая позиция может привести к долгосрочному и устойчивому миру в Донбассе», – резюмирует Денисов.

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