Политолог доступно объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО

01.09.2021 15:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украине ничто не мешает стать членом НАТО, кроме одного – её не хотят принимать в Североатлантический альянс.

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В широких кругах плохо знающих тему людей, с подачи тех же натовцев, которым пару раз надо было от чего-то отмазываться, ходит такая легенда, что в НАТО не могут принять страну, в которой есть территориальные претензии к другой стране или к ней есть, или в которой идёт гражданская война, или ещё что-то. На самом деле, это неправда, в НАТО могут принять кого угодно», – говорит Ищенко.

«Великобритания вела войну в Северной Ирландии, и с территориальными претензиями у неё были проблемы, но это ей не помешало стать одной из стран-учредителей НАТО. И у Турции с Грецией постоянный конфликт, перерастающий в вооруженные стычки – это не помешало им обеим находиться в составе НАТО. Ни в каких документах НАТО (в руководящих документах – в уставе, в Вашингтонском договоре) нет запрета на приём в НАТО каких-либо стран, по каким-либо показателям. То есть не существует показателей, по которым принимаются или не принимаются страны в НАТО, туда можно принять кого угодно», – сказал политолог.

«Просто в период, когда восточноевропейские постсоветские страны ломились в НАТО наперегонки, а там хотели этот процесс хоть как-то стабилизировать, и вообще не понимали, хотят ли они кого-то принимать, первая легенда, которая родилась и которую начали распространять натовцы – это о том, что необходимо соответствовать некоторым критериям НАТО. Но соответствуя этим критериям, Румыния, например, никогда бы не могла стать членом НАТО или Болгария, но они стали. Там вообще какие-то, совершенно убитые страны, вроде Албании, вполне вписываются критерии НАТО, когда это надо», – сказал Ищенко.

«Поэтому на самом деле нет критериев, нет запретов, ничего нет, Украине ничто не мешает стать членом НАТО, кроме одного – её не хотят принимать в НАТО. Поэтому найдут и поводы, критерии, и причины, по которым Украину в НАТО не примут», – добавил эксперт.