Если Евросоюз согласится с проходом ближневосточных мигрантов через польско-белорусскую границу, это может повлечь за собой перекрытие польско-германской границы.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Польши существует угроза: если большое количество беженцев (несколько тысяч) дойдет до Германии через Польшу, появляется повод закрыть границу. Такое право у стран ЕС есть. Франция с Италией закрывала во время миграционного кризиса. Прецеденты есть, и поляки боятся. Это серьезнейший удар, даже если это будет длиться несколько недель или месяц. Если это произойдет, что делать с беженцами, которые окажутся на территории Польши», – сказал Джангиров.

Напротив, удерживая мигрантов на границе, Польша надеется решить свои обострившиеся в последнее время конфликты с ЕС.

«Поляки, под камеру нарушая права человека, позиционируют себя как передовой отряд: мы защищаем Европу от диктатора. И им уже никто не вспоминает их решение конституционного суда и другие вещи, связанные с вольным трактованием суверенитета в рамках ЕС. Говорят, что Польше надо помочь. Помощь будет традиционно моральной, но им и этого хватит. Но скорее всего ЕС какие-то деньги полякам выдаст», – сказал Джангиров.